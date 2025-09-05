A magyar olajvásárlások tarthatatlanságáról győzködték Trumpot az európai vezetők

Európának le kell válnia az orosz olajról - hangsúlyozta Donald Trump az európai vezetőkkel való csúcstalálkozón - erősítette meg a Fehér Ház sajtóirodája. Az nem egyértelmű, hogy az amerikai elnök konkrétan az orosz nyersolaj beszerzéséről, vagy a harmadik országokból (példul Indiából) jövő, orosz eredetű olajtermékek európai importjáról beszélt-e. A párizsi csúcs után Zelenszkij ukrán elnök erről ezt mondta:

„Trump nagyon elégedetlen, amiért Európa orosz olajat vásárol. Többek között két ország is így tesz. Mind tudjuk, hogy ez Magyarország és Szlovákia”

- mondta az ukrán elnök a párizsi csúcs utáni sajtótájékoztatóján.

Párizsban a Tettre Készek Koalíciója, vagyis az Ukrajna támogatása iránt leginkább elkötelezett 26 ország vezetői tartottak csütörtökön részben virtuális csúcstalálkozót, ahol a fő téma az Ukrajnának nyújtandó biztonsági gararanciák voltak. Mint arról itt írtunk, Macron vendéglátása mellett az eseménybe bekapcsolódó Trumpot kívánták elsősorban meggyőzni arról, hogy ehhez az egyértelműbb amerikai garanciák feltétlenül szükségesek.

Bár ehhez túl sok konkrétumot nem kaptak egyelőre, az amerikai elnök a nyilatkozatok szerint elkötelezettebbnek mutatkozott a korábbiaknál, és retorikájában az Oroszországgal szembeni keményebb eszközökről, többek között hatékonyabb szankciókról beszélt, míg biztonsági téren a Financial Times értesülései szerint többek között azt mondta az európai vezetőknek, hogy az Egyesült Államok hajlandó hírszerzési támogatást, irányítási eszközöket, és Ukrajna légvédelmi pajzsához való hozzájárulást biztosítani, a kezdeményezést azonban az európaiaknak kell vezetniük.

A közvetlen katonai támogatással kapcsolatban az európai országok között sincs egység. Míg Franciaország és az Egyesült Királyság kész katonákat is küldeni Ukrajnába, Merz német kancellár a német szerepvállalást legfeljebb távoli és egyelőre bizonytalan lehetőségként tudja elképzelni, Olaszország pedig egyértelműen elutasítja a közvetlen olasz részvételt.

Ebben a keretben jelentek meg az Oroszországtól való olajvásárlások beszüntetését sürgető újabb felhívások. Az Európai Unióból orosz nyersolajat már csak Magyarország és Szlovákia vásárol, az import mindkét országban a MOL-érdekeltségekhez kötődik.

Az elmúlt hetekben a magyar és szlovák olajimport ismét nagyon érzékeny téma lett, miután Ukrajna egymás után többször is támadta az orosz Barátság-vezetéket, napokra leállítva ezzel a két országba menő szállításokat. Magyarország ezt ukrán provokációnak és a magyar szuverenitás elleni egyértelmű támadásnak titulálta, és Szlovákia is tiltakozott. Mindkét ország retorziókkal fenyegette meg Ukrajnát és az Európai Bizottsághoz is fordult - egyelőre hiába.

Bár Orbán Viktor Donald Trump támogatását is kérte a Barátság elleni ukrán támadások ügyében, nincs jele annak, hogy az Egyesült Államok a kérdésben különösebb nyomást fejtett volna ki Kijevre. Közben Zelenszkij és több európai vezető is azt szeretnék elérni, hogy az USA lépjen fel az orosz olajexport ellen.

Alexander Stubb, a Trumppal a golfon keresztül jó kapcsolatot kialakító finn elnök a párizsi csúcs után részletesebben is beszélt erről. Mint mondta, a csúcstalálkozón külön hangsúlyozták Trumpnak, hogy Európában már csak Magyarország és Szlovákia használ orosz olajat. Elmondása szerint Ursula von der Leyen bizottsági elnök is azt hangsúlyozta, hogy Európa teljes mértékben egyetért Trumppal: ha el akarjuk vágni az orosz hadigépezet fő bevételi forrását, vagyis a gáz- és olajexportot, akkor azt Európában is meg kell állítani - mondta.

Arra, hogy milyen módszerekkel lehetne nyomást gyakorolni Szlovákiára és Magyarországra, hogy mondjanak le az orosz olajról, a finn elnök azt mondta, hogy szerinte ezt az EU-ra lehet bízni.

„Valószínűleg nem ártana, ha Trump ezekben az esetekben odaszólna Orbánnak és Ficónak”

- mondta.

A párizsi csúcs után egy fehér házi tisztviselő a Reutersnek szintén arról beszélt, hogy Trump azt hangsúlyozta, hogy Európának abba kell hagynia az orosz olaj vásárlását, amivel csak a háborút finanszírozza, „mivel Oroszország egy év alatt 1,1 milliárd euró értékű üzemanyag-eladást kapott az EU-tól” – mondta a tisztviselő. Szerinte Trump azt is kijelentette, hogy „az európai vezetőknek gazdasági nyomást kell gyakorolniuk Kínára az orosz háborús erőfeszítések finanszírozása miatt”.

Pénteken Fico szlovák miniszterelnök Ukrajnába, Ungvárra utazik, ahol a 2023-as visszatérése óta először fog találkozni Zelenszkijjel. A legfőbb téma az energetika lesz.