A német házaspár Lisszabonba ment azonosítani a siklóbalesetben meghalt fiukat, akiről ott derült ki, hogy mégis él

A 16 halálos áldozattal járó lisszaboni siklóbalesetet követően a portugál rendőrség csütörtökön arról számolt be, hogy egy német férfi is a halálos áldozatok között van. A szülei el is utaztak azonosítani a holttestet Lisszabonba. Azonban nem találták meg a halottak között, végül további keresés után egy kórházban akadtak rá – sérülten, de élve.

Egy rendőrségi szóvivő pénteken a Bildnek elmondta: „A német állampolgár külsejének leírása, amit megkaptunk, nagyon hasonlított egy brit férfiéhoz. Csak tudományos vizsgálatok után lehetett megállapítani az elhunyt áldozat valódi személyazonosságát.” A berlini külügyminisztérium pénteken szintén nem tudott róla, hogy német áldozatok lennének. A német bulvárlap szerint a halottnak hitt, 46 éves férfit és feleségét kórházban ápolják, hároméves fiuk szinte sértetlenül úszta a balesetet.

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

A szerda esti balesetben összesen tizenhatan haltak meg, de a portugál hatóságok eredetileg tizenhét halálesetről számoltak be, ezt később módosították. A rendőrség szerint tizenegy külföldi van az áldozatok között: az öt portugál mellett három brit, két-két kanadai és dél-koreai, valamint egy-egy amerikai, francia, svájci és ukrán állampolgár is van – jelentette be a rendőrség pénteken. (via Bild)