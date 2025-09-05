A választás utánra halasztaná a kormány a benzináremelést

A kormány azt mérlegeli, hogy fél évvel elhalasztja az elvileg januárban esedékes jövedékiadó-emelést - derült ki Nagy Márton indexes interjújából. A literenként nyolc-kilenc forintos drágulást jelentő adóemelésre így már csak az áprilisi parlamenti választások után kerülne sot.

A jövedéki adó elvileg inflációkövető kellene, hogy legyen: tavaly vezették be azt az inflációkövető adóemelési mechanizmust, ami alapján az üzemanyagokra kiszabott adó minden év elején automatikusan növekszik az előző év közepi inflációs rátával.

Fotó: Jean-Marc Barrere/Hans Lucas via AFP

A kormány azonban - a választásokkal kapcsolatos politikai szempontoktól bizonyára teljesen függetlenül - most arra készül, hogy jövőre máris eltekintsen a tavaly hozott törvényétől, és 2026-ban január helyett csak júliusban nőjjön az eszerint szükséges 4,3 százalékos mértékben a jövedéki adó.

„A kormány azonban változtatna a menetrenden. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést. Az intézkedés költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet” – mondta az Indexnek Nagy Márton a Közgazdász Vándorgyűlésen. A lap szerint a benzin esetében kilenc, a gázolajnál nyolc forinttal emelné a literenkénti árat a törvény szerinti adóemelés.