Antonio Costa: EU-s szakértők az amerikaiakkal közösen dolgoznak egy új szankciós csomagon

Egy európai delegáció Washingtonba utazik, hogy közösen dolgozzon egy új szankciós csomagon Oroszország ellen – jelentette be Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke pénteken Ungváron.

Együtt dolgozunk az Egyesült Államokkal és más partnerekkel, hogy mind közvetlen, mind másodlagos szankciókkal növeljük a nyomást. Európai küldöttségünk Washingtonba tart, hogy amerikai barátainkkal dolgozzon együtt

– mondta Costa.

A bejelentést csütörtökön egy telefonbeszélgetés előzte meg, amelyben Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és európai vezetők vettek részt a tettrekészek koalíciója párizsi csúcstalálkozója után, ahol arra kérték Washingtont, hogy igazodjon Európa szankciós erőfeszítéseihez. Sőt, Zelenszkij már arról számolt be, hogy Trump elégedetlenségét fejezte ki, amiért Európában még vannak országok, amelyek orosz olajat vásárolnak – ezek egyike Magyarország.

Az európai delegáció, Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump a Fehér Házban augusztus 18-án. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Pénteken Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a kritikus hangokra reagálva azt mondta, Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincsen más lehetősége:

Ne engedjük, hogy megtévesszenek minket a képmutatók, ugyanis azok közül, akik a leghangosabban kiabálnak kígyót-békát Magyarországra és Szlovákiára az olajvásárlásuk miatt, jelentős számban vannak olyanok, akik ugyanúgy orosz olajat vásárolnak, csak kerülőúton, bizonyos ázsiai országokon keresztül. Teszik ezt azért, hogy olcsóbb olajat tudjanak vásárolni. Ők azért vesznek orosz olajat titokban, mert az olcsóbb. Mi meg azért veszünk orosz olajat nyíltan, mert nincs más lehetőségünk. Az energiavásárlás az egy fizikai kérdés. Onnan lehet energiahordozót vásárolni, ahonnan vezeték jön ide

– mondta Szijjártó, noha szakértők régóta mondják, hogy minden lehetőség adott lenne leválni az orosz olajról, a magyar állam azonban egyelőre meg sem kísérelte ezt.

A magyar külügyminiszter most a horvátokra mutogatott:

Abban, hogy Magyarország ellátásbiztonsági szempontból együttműködik Oroszországgal, óriási szerepet játszik az a tény, hogy az Európai Unió elutasította a segítségkérésünket arra, hogy a délkelet-európai földgázvezetékek kapacitását megnöveljük, Horvátország pedig nem a hozzánk vezető alternatív csővezeték kapacitását növelte meg, hanem a szállításért fizetendő tranzitdíjat az európai benchmarkok ötszörösére

– idézi Szijjártó Pétert az MTI.

Annak ellenére, hogy többször is fenyegetőzött már, Trump eddig nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen. A Trump-kormányzat csupán Indiát büntette szankciókkal, amiért orosz olajat vásárol, miközben a Trump által Oroszország számára augusztus 8-ra kitűzött határidő is következmények nélkül telt el, holott nem született tűzszüneti megállapodás Ukrajnával azóta se. Az EU tagállamai viszont júliusban megállapodtak a 18. szankciós csomagról Oroszország ellen, és szeptemberre készülnek a 19.-re. (via Kyev Independent)