Az EU milliárdos bírsággal sújtotta a Google-t, hiába fenyegetőzött Trump

Az Európai Bizottság pénteken 2,95 milliárd eurós bírságot rótt ki a Google-ra, mert visszaélt domináns pozíciójával a hirdetési technológiai piacon, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi megtorlással fenyegetett. Az amerikai technológiai óriást azzal vádolják, hogy torzította az online hirdetési piacot azáltal, hogy saját szolgáltatásait részesítette előnyben a versenytársak, hirdetők és online kiadók rovására – közölte az EU végrehajtó testülete egy sajtóközleményben.

A keresőcég „eredendő érdekellentéteket” teremt azáltal, hogy nemcsak a keresőt birtokolja, hanem a reklámok eladását és megjelenítését segítő szoftverek nagy részét is, indokolta a döntést a Bizottság. „A Google-nak most komoly megoldással kell előállnia az érdekellentétek kezelésére, és ha ezt nem teszi meg, nem habozunk szigorú intézkedéseket hozni” – mondta Teresa Ribera, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke.

Fotó: LIONEL BONAVENTURE/AFP

A Bizottság eredetileg hétfőn tervezte a bírság kiszabását, de Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos közbelépett, és Trump folyamatos vámfenyegetései miatt leállította a döntést, mivel féltette az USA-val kötött kereskedelmi megállapodást. A Fehér Ház ugyanis hatalmas vámokkal és kereskedelmi megtorlással fenyegetőzik, amióta Trump januárban visszatért hivatalába.

A Google-nak most hatvan napja van arra, hogy közölje a Bizottsággal, hogyan kívánja megoldani az érdekellentétet és orvosolni az állítólagos visszaélést. A Bizottság jelezte, hogy nem zárja ki a Google hirdetéstechnológiai részlegének leválasztását a cégről, de „először meg kívánja hallgatni és értékelni a Google javaslatát”.

A Bizottság bírsága elmarad a 2018-ban az Android mobil eszközökkel kapcsolatos dominancia-visszaélés miatt kiszabott 4,34 milliárd eurós bírságtól, de magasabb, mint a 2017-ben a saját összehasonlító vásárlási szolgáltatás előnyben részesítése miatt kapott 2,42 milliárd eurós bírság. Közben Amerikában is bíróság elé került egy hasonló ügy: áprilisban egy amerikai szövetségi bíró megállapította, hogy a Google illegálisan tartott fenn monopolhelyzetet a keresőhirdetések piacán, és a tárgyalás szeptember 22-én kezdődik. Az amerikai kormány a Google eszközeinek leválasztását kéri ebben a perben.

A Google globális szabályozási ügyekért felelős vezetője, Lee-Anne Mulholland közleményében kijelentette, hogy a cég fellebbezni fog a Bizottság döntése ellen.„Ez igazságtalan bírságot ró ki, és olyan változtatásokat követel, amelyek ártanak több ezer európai vállalkozásnak, megnehezítve számukra a bevételszerzést” – mondta Mulholland. (via Politico)