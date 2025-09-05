Nyíltan hozzáférhető adatok alapján eddig 128 115 olyan orosz katona nevét tudta azonosítani aBCC és az Mediazona önkéntesekkel együttműködve, akik a teljes körű ukrajnai invázió során haltak meg. Az adatok szerint összes áldozat 54 százaléka önkéntes, mozgósított vagy börtönből toborzott elítélt volt, vagyis olyan emberek, akik a háború kezdetekor nem álltak katonai szolgálatban.

Csak a három nyári hónap alatt 23 305 nekrológot jegyezte k fel orosz katonákról. Előfordult, hogy egy nap 400–420 nekrológot tettek közzé, ami háromszorosa a 2024-es év átlagának.

A Fekete Tulipán nevű csoport önkéntesei két orosz katona személyes tárgyainak vizsgálatára készülnek, akiknek holttestét az orosz-ukrán háború második évfordulóján gyűjtötték össze az ukrajnai Donyeck megyében, 2024. február 24-én. Fotó: JOSE COLON/Anadolu via AFP

Ezek nem a teljes veszteségadatok, de az áldozatok beazonosításával bizonoys tendenciákat ki lehet mutatni:



A börtönből toborzott katonák a beazonosított halottak 14 százalékát, az önkéntesek 29 százalékát adják, és ez az arány folyamatosan növekszik.

Jelenleg éppen azok képezik az orosz hadsereg támadóerejének gerincét, akik a háború kezdete után írtak alá szerződést. 2023-ban az önkéntesek az összes veszteségnek csak 14 százalékát tették ki.

A beazonosított áldozatok 11 százaléka mozgósított. A tényleges szám ennél magasabb lehet, mert a nekrológokban sokszor nem tüntetik fel a státuszt.

Oroszország továbbra is jelentős számú magasan képzett katonát és tisztet veszít, köztük 5704 tisztet, köztük 12 tábornokot. (Köztük van Andrej Golovackij belügyminisztériumi vezérőrnagy is, akit korábban 8,5 év börtönre ítéltek.)

Külön beszámoltak Murát Mukasev esetéről, aki civil aktivista volt Oroszországban. Korábban részt vett a rendőri erőszak és kínzás ellen tiltakozó akciókban, LMBT-jogokat támogató tüntetéseken, valamint Alekszej Navalnij szabadon bocsátásáért szervezett megmozdulásokon. 2022-ben Murát többször is elítélte Oroszország ukrajnai invázióját a közösségi médiában. Aztán 2024 telén letartóztatták lakűsa lépcsőházában, mert kábítószert találtak nála. Felesége újságíróknak elmondta, hogy valóban előfordult, hogy tiltott szereket fogyasztott. Nemcsak fogyasztással, hanem nagy mennyiségű kábítószer terjesztésével is megvádolták. A per ideje alatt barátai és felesége szerint a hatóságok többször felajánlották neki, hogy írjon alá szerződést a Védelmi Minisztériummal, és menjen a frontra a bírósági tárgyalás helyett. Murát ezt sokáig visszautasította. Végül 10 év szigorított börtönre ítélték.

A börtönben váratlanul Trumpot kezdte éltetni, mert arra számított, hogy rövid időn belül békét teremt. Ezért aláírta a szabadulást jelentő szerződést, mert azzal számolt, hogy ha gyorsan aláírja a szerződést, akkor a fegyverszünet miatt esetleg megszűnő toborzás előtt kiszabadulhat, és rövid szolgálat után hazatérhet. De nem lett béke, Murát pedig 2025. június 11-én meghalt a Harkivi területen, egy rohamalakulat tagjaként. Az orosz–ukrán fegyverszüneti tárgyalások azóta sem kezdődtek meg érdemben.