Felfokozott piknikhangulat

Kötcsei hétvége még sosem tartogatott ennyi izgalmat: az esemény 2004 óta a fideszes elit zárt körű, zavartalan, lagzihangulatú bulija, idén viszont Magyar Péter rászervezett a napra és a helyszínre, ilyet ellenzéki szereplő még sosem tett. Orbánék erre kvázi kinyitották a pikniket: egész napos élő közvetítést ígérnek vasárnapra. Kapcsolódott ehhez a témához két csütörtöki eredmény a 21 Kutatóközponttól, melyek szerint Magyar Péter népszerűbb, mint Orbán Viktor, viszont egyéniben kicsit nehezebb dolga lesz a Tiszának, itt jobban áll a Fidesz.
Tegnap reggel összeszedtük, kik azok a NER-ben, akik a lesajnált nyugati országokban építik életüket magyar közpénzből, közben kiderült, hogy Hadházy újabb túrát szervez Hatvanpusztára, közel ezermilliárd forinttal növelte cégeinek értékét Mészáros Lőrinc és családja, és eldőlt, hogy Garancsi István és Habony Árpád cége indíthatja el a negyedik online kaszinót.
Szuverenitási ügyekért rajongó hírfogyasztók csak úgy kapkodhatták a fejüket csütörtökön: hír volt, hogy az oroszok tiszteletbeli konzulnak nevezték ki az egykori fideszes alpolgármestert, Orbán és Fico ismét orosz oligarchákat akar levetetni az uniós szankciós listáról, a VSquare pedig arról írt, hogy Csen Ven-Csing kínai titkosszolgálati tiszt májusban titokban tárgyalt a magyar hírszerzés központjában. Kiderült még, hogy közel 2,5 milliárd forintból gazdálkodott tavaly az MCC brüsszeli irodája, Szijjártó pedig általános iskolás beszólással támadt vissza a lengyel külügyminiszterre.
Ott vagyunk az éves közgazdász vándorgyűlésen, ahol Varga Mihály arról beszélt, hogy hasonló a 2007–2008-as válság idején történt a magyar gazdasággal, Nagy Márton az EU-t szidta és az amerikai vámokat dicsérte, míg Windisch László levonta az MNB-ügy általános tanulságait. És hír volt még itthonról, hogy
Fél éve még úgy tűnt, Amerika és India természetes szövetségesek, az ország vezetői közt pedig remek a kémia. Mára a biztonságpolitikai és gazdasági kapcsolatok is évtizedes mélypontra kerültek, és ennek elsősorban Donald Trump kaotikus külpolitikája az oka. A viszonyok megváltozását jelzi az is, hogy Modi ott volt Pekingben is, ahol nagy feltűnést keltett a tinilány, aki Kim Dzsongunt kísérte: Ju Ae a diktátor lánya és éppen egyik lehetséges utódjaként emlegetik. Kapcsolódó hír volt még, hogy alaposan eltüntették Kim Dzsongun nyomait, miután Putyinnal találkozott.
Kiderült, hogy Trumpék megvágják az Oroszországgal szomszédos országok katonai támogatására szánt forrásokat, és az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódott a hír, hogy részben megvan, milyen biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna a háború után, valamint hogy a bolgárok szerint mégsem zavarták meg Ursula von der Leyen repülőgépének navigációját, és megírtuk, hogy szabálysértési eljárás indulhat Oroszországban azok ellen, akik nem hivatalos forrásból származó információt posztolnak a háborúról. A Lakmusz pedig annak nézett utána, hogy tényleg egymás után vezették-e be az európai országok a kötelező sorkatonai szolgálatot.
Az eheti rész nők elleni erőszakról, bántalmazásról és zaklatásról, politikai ignoranciáról, a társadalom elfordulásáról és az áldozathibáztatásról szól.
Az elmúlt napokban Tiborczék is Amerikába költöztek, és Rákay Philipről is kiderült, hogy szeret lordot játszani Angliában. Pedig vannak még náluk is nagyobb NER-játékosok, akik nem csak egy tanévre vagy egy klubvacsorára mennek el Nyugatra.
A független képviselő új képet is kitett az Orbán család birtokáról, ahol a tervek alapján 80 négyzetméteres lekvárfőző konyha is épül majd.
Egy év alatt 147 százalékos növekedést produkáltak. A Mészáros csoport becsült értéke szerény 1500 milliárd (!!!) forint.
Az xcasino.hu 2025. szeptember 1-jétől kapott működési engedélyt.
A város volt fideszes alpolgármesterét.
Különben vétóznak.
Pedig a hivatalos beszámolók szerint csak a Karmelitában járt.
A pénzt a budapesti központ biztosította.
„Én egy dolgot biztos tudok, hogyha Sikorski kolléga maradna utoljára, én inkább azt választanám, hogy kevesebben legyünk.”
Az elmúlt tizenkét negyedévből hétben csökkent a magyar GDP. A jegybankelnök a veszprémi közgadász-vándorgyűlésen mondott igazat.
A nemzetgazdasági miniszter élesen kritizálta az EU-t a veszprémi közgazdász-vándorgyűlésen. Az USA-t és Trump vámjait viszont az egekig magasztalta.
Az Állami Számvevőszék elnöke szerint nem szabad, hogy megtévesszen bárkit is, ha van egy erős ember a közelben. Minden testületben pozíciót elvállaló személynek személyes felelőssége van a döntésekért.
Fekete Dávid, a győri önkormányzat Fidesz-KDNP-frakciójának vezetője kapta a posztot.
Nagy változás jön a kontrollvizsgálatoknál, a beteget konkrét időpontra rendeli majd vissza a szakorvos.
Az állatot végül kilőtték.
A MÁV elszállítja a szemetet és kifizeti a bírságot.
A belügyminisztérium arra utasította a tankerületi központot, hogy biztosítsanak hideg élelmet a gyerekeknek.
A rendőrség nem árulta el, hogy J. Dávid drogozott-e.
Mindent letöröltek, amihez csak hozzáért az észak-koreai diktátor. Mintha ott se lett volna.
A lépés a balti államoknak fájhat a legjobban.
A tettre készek koalíciója véglegesítette az elképzelést, Trumppal is beszéltek közben.
Pedig korábban még orosz beavatkozásról beszéltek.
Belgorod régióban csak a hatóságok hivatalos képviselői, a terrorellenes műveleti központ, illetve a rendvédelmi és biztonsági szervek által kiadott információk oszthatók meg.
A Mandiner szerint 2022 óta kilenc európai országban vezették be a kötelező sorkatonaságot. Valójában összesen kilenc uniós tagállamban van jelenleg sorkatonaság, de csak Lettországban vezették be – pontosabban vissza – a 2022-es orosz invázió óta.