Felfokozott piknikhangulat

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

Fotó: Németh Dániel/444

Kötcsei hétvége még sosem tartogatott ennyi izgalmat: az esemény 2004 óta a fideszes elit zárt körű, zavartalan, lagzihangulatú bulija, idén viszont Magyar Péter rászervezett a napra és a helyszínre, ilyet ellenzéki szereplő még sosem tett. Orbánék erre kvázi kinyitották a pikniket: egész napos élő közvetítést ígérnek vasárnapra. Kapcsolódott ehhez a témához két csütörtöki eredmény a 21 Kutatóközponttól, melyek szerint Magyar Péter népszerűbb, mint Orbán Viktor, viszont egyéniben kicsit nehezebb dolga lesz a Tiszának, itt jobban áll a Fidesz.

Tegnap reggel összeszedtük, kik azok a NER-ben, akik a lesajnált nyugati országokban építik életüket magyar közpénzből, közben kiderült, hogy Hadházy újabb túrát szervez Hatvanpusztára, közel ezermilliárd forinttal növelte cégeinek értékét Mészáros Lőrinc és családja, és eldőlt, hogy Garancsi István és Habony Árpád cége indíthatja el a negyedik online kaszinót.

Szuverenitási ügyekért rajongó hírfogyasztók csak úgy kapkodhatták a fejüket csütörtökön: hír volt, hogy az oroszok tiszteletbeli konzulnak nevezték ki az egykori fideszes alpolgármestert, Orbán és Fico ismét orosz oligarchákat akar levetetni az uniós szankciós listáról, a VSquare pedig arról írt, hogy Csen Ven-Csing kínai titkosszolgálati tiszt májusban titokban tárgyalt a magyar hírszerzés központjában. Kiderült még, hogy közel 2,5 milliárd forintból gazdálkodott tavaly az MCC brüsszeli irodája, Szijjártó pedig általános iskolás beszólással támadt vissza a lengyel külügyminiszterre.

Ott vagyunk az éves közgazdász vándorgyűlésen, ahol Varga Mihály arról beszélt, hogy hasonló a 2007–2008-as válság idején történt a magyar gazdasággal, Nagy Márton az EU-t szidta és az amerikai vámokat dicsérte, míg Windisch László levonta az MNB-ügy általános tanulságait. És hír volt még itthonról, hogy

Változó világ

Trump és Modi 2020 februárjában Újdelhiben
Fotó: PRAKASH SINGH/AFP

Fél éve még úgy tűnt, Amerika és India természetes szövetségesek, az ország vezetői közt pedig remek a kémia. Mára a biztonságpolitikai és gazdasági kapcsolatok is évtizedes mélypontra kerültek, és ennek elsősorban Donald Trump kaotikus külpolitikája az oka. A viszonyok megváltozását jelzi az is, hogy Modi ott volt Pekingben is, ahol nagy feltűnést keltett a tinilány, aki Kim Dzsongunt kísérte: Ju Ae a diktátor lánya és éppen egyik lehetséges utódjaként emlegetik. Kapcsolódó hír volt még, hogy alaposan eltüntették Kim Dzsongun nyomait, miután Putyinnal találkozott.

Kiderült, hogy Trumpék megvágják az Oroszországgal szomszédos országok katonai támogatására szánt forrásokat, és az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódott a hír, hogy részben megvan, milyen biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna a háború után, valamint hogy a bolgárok szerint mégsem zavarták meg Ursula von der Leyen repülőgépének navigációját, és megírtuk, hogy szabálysértési eljárás indulhat Oroszországban azok ellen, akik nem hivatalos forrásból származó információt posztolnak a háborúról. A Lakmusz pedig annak nézett utána, hogy tényleg egymás után vezették-e be az európai országok a kötelező sorkatonai szolgálatot.

Tyúkól

Illusztráció: Kiss Bence/444

Az eheti rész nők elleni erőszakról, bántalmazásról és zaklatásról, politikai ignoranciáról, a társadalom elfordulásáról és az áldozathibáztatásról szól.

reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Orbán egy húszéves jobboldali hagyományt kénytelen felrúgni Magyar Péter miatt

Kötcse 2004 óta a fideszes elit zárt körű, zavartalan, lagzihangulatú bulija. Idén viszont Magyar Péter rászervezett a napra és a helyszínre, ilyet ellenzéki szereplő még sosem tett. Orbánék erre kvázi kinyitották a pikniket: egész napos élő közvetítést ígérnek. Kötcsei hétvége még sosem tartogatott ennyi izgalmat.

Rovó Attila
POLITIKA

Donald Trump még Indiát is képes volt elveszíteni

Fél éve még úgy tűnt, Amerika és India természetes szövetségesek, az ország vezetői közt pedig remek a kémia. Mára a biztonságpolitikai és gazdasági kapcsolatok is évtizedes mélypontra kerültek. Korábban elképzelhetetlen módón Amerika Pakisztánnal barátkozik, India meg Kínával.

Bede Márton
külföld

A sok hetvenes bácsi mellett egy észak-koreai tinédzser lány is részt vett a kínai csúcstalálkozón

De egyáltalán nem egy átlagos tinilányról van szó, hanem Kim Dzsongun lányáról, akit a szakértők nagy része a diktátor legvalószínűbb örökösének tart.

Takács Lili
külföld

Tyúkól#50: Most akkor az élet vagy a férfiak bántják a nőket?

Eheti podcastunk nők elleni erőszakról, bántalmazásról és zaklatásról, politikai ignoranciáról, a társadalom elfordulásáról és az áldozathibáztatásról szól.

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast

21 Kutatóközpont: Magyar Péter népszerűbb, mint Orbán Viktor

A második helyen Hadházy Ákos áll, Orbán és Karácsony fej-fej mellett.

Mészáros Juli
POLITIKA

A 21 Kutatóközpont szerint egyéniben kicsit nehezebb dolga lesz a Tiszának, itt jobban áll a Fidesz

Bár az adatok szerint a tiszások 91 százaléka látatlanban is leszavaz a párt jelöltjeire. A DK-nál egészen furcsa számok vannak.

Windisch Judit
POLITIKA

A NER igazi menő arcai a nyugati életüket alapozzák meg magyar közpénzből

Az elmúlt napokban Tiborczék is Amerikába költöztek, és Rákay Philipről is kiderült, hogy szeret lordot játszani Angliában. Pedig vannak még náluk is nagyobb NER-játékosok, akik nem csak egy tanévre vagy egy klubvacsorára mennek el Nyugatra.

Rovó Attila
POLITIKA

Szeptember 27-én újra Hatvanpusztán tüntet Hadházy Ákos

A független képviselő új képet is kitett az Orbán család birtokáról, ahol a tervek alapján 80 négyzetméteres lekvárfőző konyha is épül majd.

Benics Márk
POLITIKA

Szűk ezermilliárd forinttal növelte cégeinek értékét Mészáros Lőrinc és családja

Egy év alatt 147 százalékos növekedést produkáltak. A Mészáros csoport becsült értéke szerény 1500 milliárd (!!!) forint.

Benics Márk
gazdaság

Garancsi István és Habony Árpád cége elindította a negyedik online kaszinót

Az xcasino.hu 2025. szeptember 1-jétől kapott működési engedélyt.

Molnár Kristóf
gazdaság

Oroszország tiszteletbeli konzult rakott Paksra

A város volt fideszes alpolgármesterét.

Mészáros Juli
belföld

Orbán és Fico ismét orosz oligarchákat akar levetetni az uniós szankciós listáról

Különben vétóznak.

Molnár Kristóf
eu

VSquare: Csen Ven-Csing kínai titkosszolgálati tiszt májusban titokban tárgyalt a magyar hírszerzés központjában

Pedig a hivatalos beszámolók szerint csak a Karmelitában járt.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Közel 2,5 milliárd forintból gazdálkodott tavaly az MCC brüsszeli irodája

A pénzt a budapesti központ biztosította.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Szijjártó egy általános iskolás tesiórás hasonlattal szólt vissza a lengyel külügyminiszternek

„Én egy dolgot biztos tudok, hogyha Sikorski kolléga maradna utoljára, én inkább azt választanám, hogy kevesebben legyünk.”

Benics Márk
POLITIKA

Varga Mihály: Nézzünk szembe a tényekkel, hasonló a 2007–2008-as válság idején történt a magyar gazdasággal!

Az elmúlt tizenkét negyedévből hétben csökkent a magyar GDP. A jegybankelnök a veszprémi közgadász-vándorgyűlésen mondott igazat.

Székely Sarolta
gazdaság

„És itt jön a morbiditás csúcsa” – mondta Nagy Márton miniszter, miközben leszedte a keresztvizet az uniós gazdaságpolitikáról

A nemzetgazdasági miniszter élesen kritizálta az EU-t a veszprémi közgazdász-vándorgyűlésen. Az USA-t és Trump vámjait viszont az egekig magasztalta.

Székely Sarolta
gazdaság

Hiába vannak erős emberek a közelben, elszámoltatáskor mindenki személyesen felel a döntéséért– ez az MNB-ügy általános tanulsága Windisch László szerint

Az Állami Számvevőszék elnöke szerint nem szabad, hogy megtévesszen bárkit is, ha van egy erős ember a közelben. Minden testületben pozíciót elvállaló személynek személyes felelőssége van a döntésekért.

Székely Sarolta
gazdaság

Miniszteri biztost neveztek ki az ellenzéki vezetésű Győr élére

Fekete Dávid, a győri önkormányzat Fidesz-KDNP-frakciójának vezetője kapta a posztot.

Benics Márk
POLITIKA

Takács Péter elismerte, hogy félreérthető lett a rendelet, de nem kell kétszer beutalót kérni

Nagy változás jön a kontrollvizsgálatoknál, a beteget konkrét időpontra rendeli majd vissza a szakorvos.

Windisch Judit
Egészségügy

Videóra vették, ahogy gímszarvas ökleli fel a fideszes képviselőt

Az állatot végül kilőtték.

Molnár Kristóf
ÁLLAT

A MÁV tudta nélkül, de a MÁV autójával szállították illegálisan a szemetet Érdre

A MÁV elszállítja a szemetet és kifizeti a bírságot.

Mészáros Juli
belföld

Nincs közétkeztetés a balmazújvárosi óvodában és az általános iskolában

A belügyminisztérium arra utasította a tankerületi központot, hogy biztosítsanak hideg élelmet a gyerekeknek.

Mészáros Juli
belföld

Letartóztatásban marad a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja, aki tagadja a bűncselekmény elkövetését

A rendőrség nem árulta el, hogy J. Dávid drogozott-e.

Windisch Judit
bűnügy

Alaposan eltüntették Kim Dzsongun nyomait, miután Putyinnal találkozott

Mindent letöröltek, amihez csak hozzáért az észak-koreai diktátor. Mintha ott se lett volna.

Mészáros Juli
külföld

Trumpék megvágják az Oroszországgal szomszédos országok katonai támogatására szánt forrásokat

A lépés a balti államoknak fájhat a legjobban.

Molnár Kristóf
külföld

Részben megvan, milyen biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna a háború után

A tettre készek koalíciója véglegesítette az elképzelést, Trumppal is beszéltek közben.

Windisch Judit
külföld

A bolgárok szerint mégsem zavarták meg Ursula von der Leyen repülőgépének navigációját

Pedig korábban még orosz beavatkozásról beszéltek.

Molnár Kristóf
külföld

Szabálysértési eljárás indulhat Oroszországban azok ellen, akik nem hivatalos forrásból származó információt posztolnak a háborúról

Belgorod régióban csak a hatóságok hivatalos képviselői, a terrorellenes műveleti központ, illetve a rendvédelmi és biztonsági szervek által kiadott információk oszthatók meg.

Benics Márk
külföld

Tényleg egymás után vezetik be az európai országok a kötelező sorkatonai szolgálatot?

A Mandiner szerint 2022 óta kilenc európai országban vezették be a kötelező sorkatonaságot. Valójában összesen kilenc uniós tagállamban van jelenleg sorkatonaság, de csak Lettországban vezették be – pontosabban vissza – a 2022-es orosz invázió óta.

Dezső Annamari
Nemzetközi