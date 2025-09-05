Még mindig nem talált magára a magyar ipar

Idén júliusban az ipari termelés volumene 1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, de legalább 2 százalékkal meghaladta a kiábrándítóan rossz júniust, derül ki a KSH által pénteken közzétett adatokból. Ez még csak az úgynevezett első becslés, a részletesebb adatokat jövő pénteken közli a statisztikai hivatal.

A mostani tájékoztatóban csak annyi szerepel, hogy a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Biztató jel, hogy a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában növekedés következett be, ugyanakkor a villamos berendezés gyártása visszaesett.

A magyar ipar termelése így jelenleg a 2021-es havi átlag 94,3 százalékán van. Ez elmozdulást jelent ugyan a mélypontot jelentő júniustól (92,4 százalék), de így már másfél éve, 2024 eleje óta nem sikerül a 2021-es szintre sem visszatornásznia magát az ipari termelésnek.

Az ipari termelés az év első hét hónapjában 3,5 százalékkal maradt el a tavalyitól. Ez különösen annak fényében borzasztó adat, hogy a tavalyi első hét hónap még csak 3 százalékos visszaesést hozott a 2023-ashoz képest. Biztató ugyanakkor, hogy havi alapon tavaly október óta nem volt akkora növekedés, mint most, illetve hogy az éves összevetésben is ez a legjobb eredmény 2024 februárja óta.