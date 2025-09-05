Jégtörők, golf, hunok: így lett a finn elnök Trump legjobb európai barátja

  • Alexander Stubb nevét egy éve még kevesen ismerték Finnországon kívül.
  • Ma neki van a legnagyobb befolyása Washingtonban az európai vezetők közül, nem véletlenül kísérte el ő is Zelenszkijt Trumphoz augusztusban.
  • Nem, nem csak a golftudása miatt.

Idén január 30-án a Politico bemutatta az összes lehetséges jelöltet az „Európa első számú Trump-suttogója” címre: felvonultak benne a Trumppal hasonló ideológiában utazó szélsőjobbos/populista politikusok Giorgia Melonitól kezdve Orbán Viktoron át Andrzej Duda leköszönő lengyel elnökig, akárcsak a pragmatikus tábor nagyágyúi (köztük Rutte, Merz és Macron), és még az esélytelen uniós vezetőket is megemlítették. Alexander Stubb finn elnökről egy szó sem esett a cikkben. Ez nem a lap bakija, ugyanis senki más nem jósolta meg 2025 legvalószínűtlenebb diplomáciai fordulatát:

a nemzetközileg akkor még alig ismert finn elnökből világpolitikai tényező lett, olyannyira, hogy az összes európai vezető közül neki legyen a legnagyobb súlya a Fehér Házban.

A most 57 éves Stubbnak köszönhetően a kis Finnország váratlanul helyet kapott a nagyok asztalánál, nem utolsósorban pedig egy Oroszországgal határos, potenciális NATO-frontország is hallathatta a hangját. Ezt a valószínűtlen sikert a nemzetközi sajtó kicsit leegyszerűsítően a finn elnök golftudásának tudta be – ha csak erről lenne szó, David Cameron lett volna Trump legjobb haverja, ám az ugyancsak szorgalmas golfozónak tartott brit miniszterelnök ennyire közel sosem került az amerikai elnökhöz, pedig ő nem csak egy öt és fél milliós ország vezetője volt. Minek és kinek köszönheti a világhírt Alexander Stubb?

orosz-ukrán háború külföld Alexander Stubb oroszország orosz-ukrán háború Donald Trump nato ukrajna finnország
