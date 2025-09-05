Kubatov Gábor eltorgyánosodása

Kubatov Gábor a bajnoki serleggel alszik.
Kubatov szomorúan labdázgat a Fradi-játékosok között a BL-kiesés utáni edzésen.
Kubatov azt jósolja, jól elverik a Plzeňt, ehelyett a Plzeň veri el jól a Fradit.
Kubatov szerint nem lehet a magyar futball része csapata riválisának edzője, mert elkaszinózta egykori csapata pénzét.
Kubatov a kupadöntős vereséget az antifocit játszó ellenfélre fogja.
Kubatov szerint jó lenne, ha az MLSZ elnöke elgondolkodna azon, miért szidják a szurkolók.
Kubatov minden kapcsolatot megszakít az amúgy fideszes pártújságként működő Nemzeti Sporttal.
Kubatov saját bevallása szerint a jobboldal radikális részéhez tartozik.
Kubatov Fradi Digitális Polgári Kört alapít.
A Fradi elnökének megnyilvánulásai egyre inkább hasonlítanak egy másik Fradi-elnökére, aki szintén politikusi teljesítményének köszönhette pozícióját.
Nem Gschwindt Ernőre vagy Usetty Bélára gondolunk, akik az Egységes Párt parlamenti képviselőjeként lettek a Fradi elnökei 1923-ban, illetve 1937-ben. Gschwindt amúgy likőrgyáros volt, éppen abban az időszakban volt szeretett klubja elnöke, amikor az első osztályú magyar klubfutball áttért a profizmusra. Vagyonából jelentős összegeket utalt át a Ferencvárosnak. 1931-ben az FTC dél-amerikai túrára utazott, ami jelentős veszteséget hozott. A hiányt Gschwindt saját zsebből állta, majd lemondott, mert minden szenvedélynek van egy határa.
Nem is Jaross Andorra, Horthy egykor belügyminiszterére gondolunk, aki a nyilas időkben volt a klub dicstelen, 1946-ban háborús bűnök miatt kivégzett elnöke. És nem is a tőről metszett kommunista Münnich Ferencre, akinek dicstelen szerepe volt abban, hogy a legsötétebb rákosista években a Ferencvárost Édoszra nevezték át, zöld színét pirosra kellett cserélnie.
Kubatov megnyilvánulásai a Ferencvárost 1998 és 2001 között vezető Torgyán József magánszámait idézik. Akkoriban sajnos még nem volt közösségi média, pedig Torgyán biztos imádta volna.
A kilencvenes évek végén költöztem Pestre. Szegedi vagyok, Budapesten csapatom nincs, így mindig máshová mentem meccset nézni, de egy idő után már csak a Fradira. Nem azért, mert annyira jók voltak, ellenkezőleg. A nézők szidták Torgyánt, aki hófehér zakóban időnként feltűnt a klubház ablakában. Amikor 1999 decemberében a Szeged ellen játszottak, ezerötszázan voltak csupán a lelátón. Most még a legérdektelenebb bajnokikon is legalább hatezren vannak.
Torgyán pedig a maga módján minden tőle telhetőt megtett, hogy jöjjenek az eredmények. Ez nem feltétlen a háttér biztosítását jelentette. Az elnöki poszt átvételekor azt mondta: „Nem tudom elképzelni, hogy ha megjelennék a meccs előtt az öltözőben, és beszélnék a játékosokkal, akkor ne győztesen hagynák el a pályát.”
Az 1999-2000-es bajnokság nyitófordulójában a Vasas-meccs előtt be is ment az öltözőbe, és ezekkel a szavakkal buzdította a csapatot a Nemzeti Sport tudósítása szerint:
„Köszöntöm önöket, uraim, a bajnoki nyitányon, és bízom benne, hogy nagy, szép sikersorozat első állomásán lesznek túl ma este. A csapat tele van fiatal játékosokkal, a szakmai stáb kitűnő, és mindez garancia lehet arra, hogy a Ferencváros teljesítménye hétről hétre, hónapról hónapra jobb legyen. Sokan azt mondják, hogy az MTK a legerősebb a mezőnyben, és utána következik a Fradi. Én ezt nem így látom. Az MTK-nak van a legnevesebb játékoskerete, és ez nem ugyanaz. Mindezt az én példám is bizonyítja. Ki gondolta volna politikai pályafutásom elején, hogy a miniszteri székig jutok? Rám mindig számíthatnak, a tőlem telhető segítséget mindig megadom ennek a klubnak, a csapatnak.”
A Vasas a buzdító szavak után 2-1-re nyert az Üllői úton. (Mellesleg a bajnokság végén az MTK 16 pont hátránnyal lett második a Dunaújváros mögött.)
Torgyán a csapat előtt dorongolta le az edző Mucha Józsefet. A meccs előtt két nappal a klub centenáriumi ünnepségén díjazták azokat, akik a letöbbet tettek a klubért: Albert Flóriánt, a máig egyetlen aranylabdás futballistát, Nagy Bélát, a Ferencváros tényleg legendás krónikását, Torgyán Józsefet, aki egy éve se volt a klub élén és államtitkárát, Szabadi Bélát.
A Ferencváros centenáriumi mérkőzése is méltó volt Torgyán elnökségéhez. Valójában a 101. évfordulón rendezték meg a meccset a beharangozott Milan vagy Barcelona helyett az akkor Croatia néven futó Dinamo Zágráb ellen, alig 800 néző előtt.
Mondom, szórakoztató időszak volt ez.
Taxiba ültette, hazavitte, ágyba tette, még be is takargatta a serleget.
Folytatódik a magyar foci legjobb beefe, a hétszer csóróbb Paks edzője nem hagyta annyiban a Fradi-elnök leszólását az MLSZ gáláján.
Továbbra is egyre intenzívebb a Fidesz pártigazgatója és a második leggazdagabb magyar vitája.
A lázadó fideszes korábban már kitiltotta a miniszterelnök házi lapjának tudósítóit a Fradi stadionjából, de most a teljes nyilvánosság elé vitte a konfliktust, miközben Csányi Sándoréknak is beszólogat. A megtámadott Szöllősi György Mészáros Lőrinccel repült el megnézni a BL-döntőt.
Azahriah koncertezhet ugyan az MVM Dome-ban, hiszen azt üzleti alapon működtetik, de politizálnia tilos.
Kubatov az FTC aktív sportolóit és a klub alkalmazottait avatta a Fradi Digitális Polgári Kör tagjává.
Zöld-fehér csíkos kulacs 2990 forint, díszpárna 4495 forint, beltéri XL babzsák 30 990 forint. A Fradista leszek! képregénykönyvben egy kisfiú útját követhetjük végig az igazi szurkolóvá válásig. Ha valaki, én tudom, hogy milyen ez.
Az NB III.-as kiscsapat elintézte a bajnokot. 2015-ben még 17-0-ra verte őket a szinte csak idegenlégiósokkal játszó Fradi, most zöld-fehér nevelésű futballisták góljaival jutottak a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe az iváncsaiak. A végén nekik énekelték a Himnuszt.
Jöhet belpolitika, külpolitika, a magyar lelátóknak lett egy Török Gábora.