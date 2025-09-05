Lemondott a brit miniszterelnök helyettese, mert nem fizetett elég ingatlanadót

Angela Rayner, miniszterelnök-helyettes és lakásügyi miniszter pénteken benyújtotta lemondását minden posztjáról, miután elismerte, hogy hibázott egy új lakás után fizetendő ingatlanadó (stamp duty) összegének megállapításakor. A botrány jelentős csapást mér Keir Starmer kormányára, amelyből már több miniszter is távozni kényszerült.

Rayner azonban nem tehetett mást, miután egy független etikai tanácsadó megállapította, hogy megsértette a miniszteri kódexet, mivel nem kért megfelelő szakértői adótanácsot, így 40 000 fonttal kevesebb adót fizetett egy Hove-ban vásárolt ingatlan után. Rayner lemondó levelében teljes felelősséget vállalt a hibáért, és mély sajnálatát fejezte ki, amiért nem konzultált szakértőkkel. Hozzátette, hogy a média által családjára gyakorolt nyomás is hozzájárult döntéséhez.

Fotó: THOMAS KRYCH/Anadolu via AFP

Starmer, aki korábban teljes támogatásáról biztosította helyettesét, „megbízható kollégának és igaz barátnak” nevezte Raynert, és szomorúságát fejezte ki távozása miatt. Rayner a nyolcadik, egyben a legmagasabb rangú távozó miniszter Starmer kabinetjéből, amely az elmúlt csaknem 50 év legsúlyosabb miniszteri lemondási hullámát éli át egy kormányzati ciklus elején.

Az ellenzéki Konzervatív Párt és a Reform UK élesen bírálta Raynert (aki korábban szexista támadásokat is kapott tőlük), képmutatással vádolva őt, mivel korábban maga is támadta a konzervatív politikusokat hasonló ügyek miatt. A botrány különösen kínos, mivel Rayner lakásügyi miniszterként a lakhatási válság kezeléséért is felelős volt, miközben a kormány ingatlanadó-emeléseket fontolgat.

Rayner távozása tovább gyengíti Starmer kormányát, amely már most több lemondással szembesült, mint Boris Johnson viharos hivatali ideje alatt. A brit kormányfő erre válaszul péntek délután megpróbált erényt kovácsolni a szükségből, és további személycseréket jelentett be, alaposan átalakítva a kormányát. Azonban a legtöbb kritikát elszenvedő kormánytag, a pénzügyminiszter Rachel Reeves sajtóértesülések szerint marad a helyén. (via Reuters, BBC)