Meghalt Kásler Miklós

GYÁSZ
Meghalt Kásler Miklós, közölte pénteken Vitályos Eszter kormányszóvivő. A Széchenyi-díjas magyar onkológus 2018-tól 2022-ig vezette az Emberi Erőforrások Minisztériumát, ő felelt az egészségügyért a COVID-járvány alatt. Majd 2023-tól egészen idén júniusig a Magyarságkutató Intézet főigazgatója volt.

Kásler Miklós
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Kásler Miklós 1950. március 1-jén született Budapesten. 1974-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, 1981-ben kezdett dolgozni az Országos Onkológiai Intézetben.

Halálhírét a Belügyminisztérium külön gyászjelentésben közölte péntek délután:

„Meghalt Prof. Dr. Kásler Miklós István MD, PhD, DSc, dr.h.c. Széchenyi-díjas egyetemi tanár, aki egész életében végig dolgozott, és tudását fejlesztette.

Fájdalmas betegsége szenvedéseit életének 76. évében ajánlotta fel Krisztusnak a Magyar Nemzetért. Prof. Dr. Kásler Miklós Istvánt a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti. Temetéséről később történik intézkedés.”

GYÁSZ széchenyi-díj Emberi Erőforrások Minisztériuma Kásler Miklós covid-járvány magyarságkutató intézet vitályos eszter
