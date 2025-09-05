Meghalt Kásler Miklós, közölte pénteken Vitályos Eszter kormányszóvivő. A Széchenyi-díjas magyar onkológus 2018-tól 2022-ig vezette az Emberi Erőforrások Minisztériumát, ő felelt az egészségügyért a COVID-járvány alatt. Majd 2023-tól egészen idén júniusig a Magyarságkutató Intézet főigazgatója volt.
Kásler Miklós 1950. március 1-jén született Budapesten. 1974-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, 1981-ben kezdett dolgozni az Országos Onkológiai Intézetben.
Halálhírét a Belügyminisztérium külön gyászjelentésben közölte péntek délután:
„Meghalt Prof. Dr. Kásler Miklós István MD, PhD, DSc, dr.h.c. Széchenyi-díjas egyetemi tanár, aki egész életében végig dolgozott, és tudását fejlesztette.
Fájdalmas betegsége szenvedéseit életének 76. évében ajánlotta fel Krisztusnak a Magyar Nemzetért. Prof. Dr. Kásler Miklós Istvánt a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti. Temetéséről később történik intézkedés.”
M. Lezsák Gabriella régész veszi át a vezetést.
A baskírokkal kapcsolatba kell kerülni, mert az ősmagyar nyelv és az altáji nyelvek közötti viszonyokat alaposan fel kell deríteni – mesélt a terveiről a volt miniszter.