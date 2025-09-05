Musk a világ legjobb ajánlatát kapta meg a Teslától, a magyar költségvetési bevételek nyolcszorosát ígérik neki, hogy megtartsák

A Tesla egybillió (igen, ezermilliárd dollár, közel 340 billió forint, a teljes magyar költségvetési bevételek több mint nyolcszorosa) értékű kompenzációs megállapodást kínál Elon Musknak – olyan nagyságrendű csomagot, amelynek nincs párja az amerikai vállalati életben sem, írja a Bloomberg.

Az ajánlat célja a lap szerint, hogy a Tesla megtartsa Muskot, és egy sor olyan mérföldkövet tűz ki a javasolt tíz éves terv időszakára, amelyek teljesítésével a világ leggazdagabb embere valóban elérheti a teljes kifizetést. Ilyen például a Tesla robotaxi-üzletágának felfuttatása és a vállalat piaci értékének legalább 8,5 billió dollárra növelése az aktuális 1 billió dollárról. Azt, hogy ez mennyire ambiciózus terv, érzékelteti, hogy ez több mint duplája az Nvidia Corp.-nak, a világ legértékesebb vállalata mostani piaci értékének.

Másképpen szólva tehát a Tesla akkora kifizetést kínál a vezérigazgatójának, amennyi a vállalat teljes aktuális piaci értéke - annak ellenére, hogy a vállalat részvényei az idén 16 százalékot estek.

„Musk magas közéleti profilja jelentős figyelmet vonz, és egyesek megkérdőjelezték, hogy személyes nézetei vagy külső tevékenységei elvonhatják-e a figyelmet a Tesla vezetésétől. Bár a médiában gyakran hangsúlyozzák ezeket az aggodalmakat, közvetlen tapasztalataink Muskkal nem támasztják alá ezt a jellemzést.”

- áll a Tesla igazgatótanácsának beadványában.

Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Musk azt kérte, hogy a cégben való részesedését legalább 25 százalékra növeljék - az új részvénycsomag ezt is teljesítené. Az előzmények közé tartozik, hogy Musk 2018-as, 50 milliárd dollárt meghaladó részvénycsomagját egy delaware-i bíróság érvénytelenítette, és bár a Tesla fellebbezett a döntés ellen, az igazgatótanács addig is más lehetőségeket keres a vezérigazgató kompenzálására.

A felkínált részvények 12 részre vannak bontva, ezekhez Musk akkor jutna valóban hozzá, ha a vállalat eléri a kitűzőtt piaci kapitalizációs célt és teljesíti a működési mérföldköveket. Ilyen például 1 millió Optimus robot és 20 millió Tesla jármű leszállítása, 1 millió robotaxi kereskedelmi üzembe állítása.

A pénteki ajánlat tartalmazott egy nem kötelező erejű részvényesi javaslatot is arról, hogy a Tesla tulajdonrészt szerezne Musk xAI nevű startupjában is. Musk 2008 óta áll a Tesla élén, és további négy céget irányít: a SpaceX-et, az xAI-t, a Neuralinket és a Boring Companyt.