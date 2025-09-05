„PhD-m van szopásból” – hangzik el a tévében, ezért átkapcsolsz, ott meg épp vesszőparipával a lábuk között ugráltatnak akadályok közt nőket

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

A munkám egyszerre pihentető és fájdalmasan megterhelő része, hogy két Orbán-interjú meghallgatása között néha le kell ülnöm a tévé elé, hogy megnézzem az aktuális, szórakoztatónak szánt szemetet. Mivel a szeptembert Magyarország két vezető kereskedelmi csatornája két-két realityvel indította, az olvasók igényeit pedig ki kell szolgálni, ezért a szerdai napomból összesen hét órát szántam arra, hogy megnézzek pár részt

a Házasodna a gazdából,

a Nyerő Párosból,

az Ázsia Expresszből

és a Kísértésből.

Nagyon hamar le kellett vonnom a konklúziót, hogy Magyarország továbbra is kicsi ahhoz, hogy ennyi, celebet foglalkoztató műsort forgassanak, mert minden esetben ugyanazt a körülbelül 40-50 arcot rotálják a csatornák. De mostanra jutottunk el oda, hogy már a civilekkel teletömött műsorokba is csak olyanok jelentkeztek (vagy olyanokat castingoltak be), akik már többször is szerepeltek a tévében.

A rettenetesen sok szempontból súlyosan traumatizáló Kísértés című műsorban is jelentek meg más trashekből ismerős arcok, de a gazdás társkeresőben a házasodni vágyó nők között is van valóvilágos és édenhoteles szereplő, a férfiak között pedig feltűnt valaki, aki nemcsak a TV2 celebekkel randizós műsorában próbálkozott, de a Power of Love című, hasonlóan színvonalas műsorban is. Persze ha nagyon optimisták akarunk lenni, akár biztatónak is nevezhetnénk, hogy ezek szerint egyre kevesebb ember akar magából kretént csinálni főműsoridőben. Viszont azok, akik jelentkeznek, utóbbiba mindent beleadnak.

Szégyentelenül sok trasht láttam, élő egyenes adásban tekinthettem meg Aurelio helikopterezését is, de még így is nehéz volt mit kezdeni a Kísértés szereplőgárdájával. A TV2-n, Kasza Tibi műsorvezetésével futó műsor a nézőkben és a szereplőkben is egyaránt mély nyomot hagyhat, és nemcsak azért, mert annyira trash az egész, hogy a képernyőn keresztül érezni a testszagot. A Kísértés koncepciója röviden és nyersen körülbelül annyi, hogy a műsorba jelentkező négy párt szétszakítják, majd összezárják őket 8-8 ellenkező nemű egyeddel, az úgynevezett kísértőkkel, hogy kedvükre párosodjanak. A kísértők túlnyomó része egyébként foglalkozását tekintve digitális tartalomgyártó, amiről eleinte naivan azt hittem, hogy az influenszer más megfogalmazása akar lenni, a sokadik digitális tartalomgyártó bemutatkozása után azonban elkezdtem gyanítani, hogy ez inkább az onlyfansezés szofisztikáltabb körülírása lehet.

Az egyik ilyen úgynevezett kísértő szájából hangzott el a címben is idézett mondat, amikor bemutatkozott a párok férfitagjainak, és közölte: „Fiúk, egy lábjegyzet: PHD-m van szopásból.”

Valahol itt döntöttem el, hogy elég volt Kasza Tibiből meg a kefeszerű műszempillákból, és inkább belenézek az RTL-en már a kilencedik évadánál tartó gazdás társkeresőbe, a Házasodna a gazdába. Nem mintha itt nem viselne mindenki ugyanúgy dús műszempillát. Csak míg az előző műsorban a medence partján szedegetik ki a szemükbe lógó kósza szálakat, itt már ganézás közben próbálnak kilátni a pillák alól.