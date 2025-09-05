Takács Péter reméli, hogy a jövő héten már iható lesz a víz a székesfehérvári kórházban

„Megtörtént annak az eszköznek a beszerzése és beüzemelése a székesfehérvári kórházban, ami tartósan megoldhatja a pseudomonas aeruginosa által okozott elhúzódó problémát” - válaszolta a 24.hu kérdésére Takács Péter egészségügyi államtitkár.

A baktérium még nyáron ütötte fel a fejét a kórházban, a víz emberi fogyasztásra alkalmatlanná vált.

Székesfehérvári Szent György Kórház mosdója augusztus elején.
Forrás: Földi Judit/Facebook

A kórház rutinvizsgálata július végén mutatta ki először a baktériumot a vezetékes vízben. Többször fertőtlenítettek, mégsem sikerült megszabadulni a fertőzéstől.

Takács most azt mondta a lapnak, hogy a kórházban hősokkot is végrehajtottak, vagyis a rendszerbe forráspont feletti hőmérsékletű vizet engedtek be magas nyomáson. Abban bízik, hogy legkésőbb jövő hét elején megérkeznek a tenyésztés negatív eredményei, és már nemcsak tisztálkodásra, hanem ivásra is alkalmas lesz a víz. „Mindenki optimista, lassan én is” – fogalmazott az államtitkár.

