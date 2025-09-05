Taxisofőr fújt le paprikaspray-vel egy buszsofőrt Budapesten

„Ma egy dühöngő autós – egy taxisofőr – paprikaspray-jel fújta le az egyik buszsofőrünket, aki egyébként a Keleti pályaudvaron zajló felújítás idején közlekedő pótlóbuszt vezette; tehát az ideiglenes közlekedési rend fenntartásában végzett fontos munkát” - írta Facebook-posztjában Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Hegyi többek közt arról is írt, hogy egyre több támadás éri a MÁV-csoport munkatársait, az elmúlt időszakban verbális és fizikai erőszak is gyakrabban fordult elő velük szemben.

A pénteki esetről azt írta:

„Az incidens alaposan megakasztotta a reggeli csúcsban munkába igyekvők közlekedését, de még ennél is fontosabb, hogy fájdalmat okozott a munkatársunknak és félelmet keltett az utasokban. A taxis a támadás után egyszerűen tovább állt: mentőt a következő autóbuszunk sofőrje hívott a rosszullétre panaszkodó járművezető kollégánkhoz.”

Hegyi a posztjában arra is felhívta a figyelmet, hogy a MÁV-csoport meghatározott munkatársai közfeladatot látnak el, a velük szembeni erőszak bűncselekmény. A konkrét ügyben feljelentést tesznek a támadó ellen.