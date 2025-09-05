Több száz dél-koreait vettek őrizetbe egy bevándorlási razzia folyamán a Hyundai amerikai gyárában

Az amerikai bevándorlási hatóságok (ICE) razziát tartottak egy Hyundai gyárban Georgiában, amelynek eredményeként 475 embert vettek őrizetbe. A 3000 hektáros területen működő gyárat, amelyet a koreai autógyártó elektromos járművek gyártására épített, egy éve üzemeltetik.

A razziát az indokolta, hogy feltételezések szerint „törvénytelen foglalkoztatási gyakorlatok és más súlyos szövetségi bűncselekmények” történtek a gyárban. A hatóságok szerint az őrizetbe vettek többsége koreai állampolgár volt.

A Hyundai Motor Company közölte, hogy „igyekszik megérteni a razzia konkrét körülményeit”:

Jelenlegi információink szerint az őrizetbe vettek egyike sem közvetlenül a Hyundai Motor Company alkalmazottja

– áll a cég közleményében. A Reuters szerint a Hyundai elektromos járműveinek gyártását nem érintette a razzia. Az akkumulátorgyártó partner, a dél-koreai LG Energy Solutions azonban szüneteltette az építési munkálatokat a helyszínen.

Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Egy pénteki sajtótájékoztatón az ICE egyik tisztviselője elmondta, hogy a 475 őrizetbe vett személy többsége koreai állampolgár, de pontos számot nem tudott megadni. Őket egy georgiai Folkstonban található létesítményben tartják fogva, amíg az ügynökség eldönti, hová helyezik őket tovább. Hozzátette, hogy a művelet egy több hónapos bűnügyi nyomozás eredménye volt, nem járt jelentős erőszak alkalmazásával, és nem jelentettek komolyabb fizikai sérüléseket:

„Ez nem egy olyan bevándorlási művelet volt, ahol az ügynökök bementek a helyszínre, összegyűjtötték az embereket és buszokra rakták őket” – mondta. A gyárba házkutatási paranccsal belépő ügynökök több száz olyan személlyel találkoztak, akik illegálisan tartózkodtak az országban vagy törvénytelenül dolgoztak – tette hozzá.

Dél-Korea közölte, hogy diplomatákat küld a helyszínre a razzia miatt, és kapcsolatba lépett az Egyesült Államok szöuli nagykövetségével, hogy sürgesse az Egyesült Államokat, hogy „rendkívül óvatosan járjon el” a koreai állampolgárok jogainak ügyében. A razzia feszültséget szülhet Donald Trump elnök két fő prioritása – az amerikai termelőkapacitás fellendítése és az illegális bevándorlás elleni fellépés – között. Emellett megterhelheti az ország kapcsolatát egy kulcsfontosságú szövetségessel.

A BBC emlékeztet, hogy Trump azon dolgozott, hogy jelentős külföldi befektetéseket vonzzon, miközben vámokat vetett ki, amelyek szerinte ösztönzik a gyártókat, hogy az Egyesült Államokban termeljenek. A dél-koreai cégek milliárd dolláros befektetéseket ígértek az amerikai kulcsiparágakba a következő években, részben a vámok elkerülése érdekében. Georgia republikánus kormányzója, Brian Kemp a Hyundai új elektromos járműgyárát az állam történetének legnagyobb gazdasági fejlesztési projektjeként emlegette, amely 1200 embert foglalkoztat.

Ugyanakkor az elnök az illegális bevándorlás elleni fellépést is sürgette, azt állítva, hogy a migránsok elveszik az amerikaiak munkáját. Hivatalba lépése után országos szintű nagyszabású akciót indított az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó emberek összegyűjtésére, fogva tartására és gyakran deportálására. Bár a razziák során elfogottak többsége latin-amerikai országokhoz kötődik, más nemzetiségű embereket is őrizetbe vettek. (via BBC)