Trump átnevezi a Védelmi Minisztériumot Hadügyminisztériumra

Donald Trump amerikai elnök pénteken írhatja alá azt a végrehajtási rendeletet, amelynek értelmében a Védelmi Minisztériumot (Pentagon) Hadügyminisztériumra nevezi át - írja a CNN egy, a Fehér Házban dolgozó tisztviselő információi alapján.

A döntés túl nagy meglepetést nem okoz, Trump már korábban is beszélt róla újságíróknak, hogy meg fogják változtatni a minisztérium nevét.

„Megnyertük az első világháborút, a második világháborút – akkor Hadügyminisztériumnak hívták, és számomra igazából az is. A védelem is része ennek, de van egy olyan érzésem, hogy változtatni fogunk” - fogalmazott az amerikai elnök.

Donald Trump Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Csütörtökön Pete Hegseth védelmi miniszter már arról beszélt, hogy a rendeletet pénteken alá is írhatja az elnök.

„Ez valami olyasmi, hogy a szavak számítanak. A címek számítanak. A kultúrák számítanak. És a Hadügyminisztériumot George Washington alapította. Meglátjuk” - fogalmazott Hegseth.

Valóba George Washington elnöksége idején született meg a Hadügyminisztérium, amely 1949-ig viselte ezt a nevet. Ekkor, Harry Truman elnök vezetésével a teljes hadsereget átszervezték, a folyamat végén pedig átkeresztelték Védelmi Minisztériumra, az átnevezéshez szükség volt a Nemzetbiztonsági Törvény módosítására is. A CNN érdeklődésére a Fehér Ház nem közölt részleteket arról, hogy a mostani névváltoztatás milyen eljárásrendet követ.

Hegseth az utóbbi időszakban több átnevezést is levezényelt, júniusban például elrendelte egy olajszállító hajó átkeresztelését, amelyet eredetileg egy melegjogi aktivistáról, Harvey Milkről neveztek el.