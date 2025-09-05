Trump átnevezi a Védelmi Minisztériumot Hadügyminisztériumra

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Donald Trump amerikai elnök pénteken írhatja alá azt a végrehajtási rendeletet, amelynek értelmében a Védelmi Minisztériumot (Pentagon) Hadügyminisztériumra nevezi át - írja a CNN egy, a Fehér Házban dolgozó tisztviselő információi alapján.

A döntés túl nagy meglepetést nem okoz, Trump már korábban is beszélt róla újságíróknak, hogy meg fogják változtatni a minisztérium nevét.

„Megnyertük az első világháborút, a második világháborút – akkor Hadügyminisztériumnak hívták, és számomra igazából az is. A védelem is része ennek, de van egy olyan érzésem, hogy változtatni fogunk” - fogalmazott az amerikai elnök.

Donald Trump
Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Csütörtökön Pete Hegseth védelmi miniszter már arról beszélt, hogy a rendeletet pénteken alá is írhatja az elnök.

„Ez valami olyasmi, hogy a szavak számítanak. A címek számítanak. A kultúrák számítanak. És a Hadügyminisztériumot George Washington alapította. Meglátjuk” - fogalmazott Hegseth.

Valóba George Washington elnöksége idején született meg a Hadügyminisztérium, amely 1949-ig viselte ezt a nevet. Ekkor, Harry Truman elnök vezetésével a teljes hadsereget átszervezték, a folyamat végén pedig átkeresztelték Védelmi Minisztériumra, az átnevezéshez szükség volt a Nemzetbiztonsági Törvény módosítására is. A CNN érdeklődésére a Fehér Ház nem közölt részleteket arról, hogy a mostani névváltoztatás milyen eljárásrendet követ.

Hegseth az utóbbi időszakban több átnevezést is levezényelt, júniusban például elrendelte egy olajszállító hajó átkeresztelését, amelyet eredetileg egy melegjogi aktivistáról, Harvey Milkről neveztek el.

külföld george washington harvey milk cnn fehér ház Donald Trump pete hegseth védelmi minisztérium pentagon Hadügyminisztérium nemzetbiztonsági törvény