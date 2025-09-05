Visszahelyeztek a szolgálatba egy papot, aki ellen gyermekbántalmazás gyanúja miatt indult eljárás

Papszentelés a kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban 2016. június 25-én Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

Bábel Balázs kalocsai érsek a korábban felmentett bócsai plébánost „előzetes vizsgálat lefolytatását követően a Szentszék határozata és iránymutatása alapján visszahelyezte a papi szolgálatba”, és kinevezte egy új helyre plébániai kormányzónak – derült ki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye áthelyezéseiről szóló közleményből csütörtökön.

Tavaly ősszel példátlan botránysorozat rázta meg az érsekséget. Először Bese Gergő papi karrierje ért véget itt egy meleg szexvideó miatt, de egy B. R. nevű pap elleni vizsgálatról is cikkeztek, aki állítólag szexuális szolgáltatásért fizetett. És előkerült még öt olyan ügy, ahol viszont kifejezetten kiskorú zaklatása vagy szexuális bántalmazása merült fel.

R. Gábort addigra már kizárta a pápa a papi rendből, és a bírósági tárgyalása zajlott.

H. Róbert ellen egyházi és rendőrségi nyomozás indult.

H. Zs.-t felfüggesztették, miután kiskorút érintő bűncselekmény miatt érkezett bejelentés ellene.

M. István ügye is újra előkerült, amiről még 2020-ban írtam – a pap egy lefokozás után, azóta is zavartalanul szolgál Kalocsán, gyerekek mellett. Igaz, itt a jól dokumentált hatalmi visszaélés testi megnyilvánulásai már a fiú 18. születésnapja után történtek.

Az ötödik eset az egykori bócsai plébános, Sz. T., akit az érsekség csütörtöki közleménye mellett még tavaly novemberben a 24.hu is megnevezett, sőt, meg is szólaltatott. A plébános akkor

nem cáfolta, hogy kiskorú szexuális bántalmazása miatt folyik ellene vizsgálat, de azt mondta: tiszta a lelkiismerete,

és együttműködik a vizsgálattal, amelyet korrektnek tart. Azon gondolkozott, hogy esetleg félreértés állhat a bejelentés hátterében. „Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem ítélet van velem kapcsolatban, hanem feltételezés, amit természetesen az egyháznak megnyugatóan ki kell vizsgálni” – mondta.

Mire jutott a vizsgálat?

Az érsekség pénteken kiadott egy másik, részletesebb közleményt is. Ezt először idézem a maga teljességében, aztán próbálom értelmezni.

Bábel Balázs kalocsai érsek

„A 2024. október 28-án érkezett bejelentés nyomán Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek egyházi vizsgálatot rendelt el a főegyházmegye egyik klerikusával szemben szexuális visszaélés gyanúja miatt. A megyéspüspök ennek idejére nevezett klerikust eltiltotta minden nyilvános papi szolgálattól.

Az eljárásban minden érintett meghallgatásra került. A vizsgálat eredményét a megyéspüspök továbbította az ügyben illetékes szentszéki hivatalnak. Az előzetes vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a bejelentésben szereplő cselekmény nyomán büntetőeljárás lefolytatása nem lehetséges. Az érintetteket – függetlenül a vizsgálat eredményétől – támogatásáról biztosította a főegyházmegye. A nevezett klerikusra kiszabott átmeneti óvintézkedés a vizsgálat végével megszűnt.

A Hittani Dikasztérium döntéséről minden érintett teljes körű és azonnali tájékoztatásban részesült.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye továbbra is elkötelezett annak érdekében, hogy minden hozzá érkező bejelentés alaposan és jogszerűen kivizsgálásra kerüljön.”

A kívülállóban joggal merülnek fel kérdések, hiszen nincs kimondva, hogy nem történt visszaélés, mégis folytathatja szolgálatát a pap.

De ez az ellentmondás, a bizonytalanság kényelmetlen érzése nem abból fakad ezúttal, hogy az érsekség eltussolni akarna valamit. Amit ki lehet olvasni ezekből a közleményekből és döntésekből, az pont a dolog komolyan vételéről árulkodik: érkezett egy bejelentés, rögtön elindult egy vizsgálat, a papot addig felfüggesztették, a vizsgálat eredményét a Vatikánba továbbították, ott viszonylag gyorsan született egy döntés, amit az érsek alkalmazott, miközben az érintetteket is támogatja.

A közlemény kulcsmondata talán ez: „a bejelentésben szereplő cselekmény nyomán büntetőeljárás lefolytatása nem lehetséges”. Ami logikusan azt jelenti, hogy sem azt nem sikerült bebizonyítani, hogy hamis a vád, sem azt, hogy igaz. Ez is tragikus ezekben a történetekben, hogy hiába dolgozik rajtuk akár lelkiismeretes és hozzáértő csapat, az eredmény gyakran nem lesz megnyugtató.