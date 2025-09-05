Zelenszkij kész olajat és gázt szállítani Szlovákiába, ha az nem orosz, míg Fico jó európai perspektívát kívánt Ukrajnának

Ungváron tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a szlovák miniszterelnök, Robert Fico, akik először találkoztak ukrán területen. Fico két nappal korábban még Vlagyimir Putyinnal tárgyalt Pekingben, ahová Hszi Csin-ping meghívására érkezett, egyedüli NATO-kormányfőként.

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Az ungvári találkozó a beszámolók szerint tárgyilagos hangnemben zajlott, és elsősorban energiaügyi témákat vitattak meg a felek. Előzőleg Szlovákia Magyarországhoz hasonlóan kifogásolta, hogy Ukrajna több támadást intézett a Barátság-kőolajvezeték ellen, most pedig Zelenszkij a megbeszélés utáni sajtótájékoztatón így fogalmazott erről:

Készen állunk gáz és olaj szállítására Szlovákiába – de csak akkor, ha nem orosz gázról vagy olajról van szó. Mert háborúban állunk. Ez a lényeg.

Zelenszkij megköszönte továbbá, hogy Fico támogatja Ukrajnának az Európai Unióhoz való csatlakozását. Válaszul Fico kijelentette, hogy a háború mielőbbi befejezését kívánja, de hozzátette, hogy ezt követően normalizálni kell a kapcsolatokat Oroszországgal. Felajánlotta továbbá Zelenszkijnek Szlovákia tapasztalatait a csatlakozási folyamatban. „Békét kívánok ennek az országnak, és mindenekelőtt nagyon jó európai perspektívát” – jelentette ki Fico, aki többször is hangsúlyozta, hogy „nagyon magas színvonalú” szomszédi kapcsolatokat, valamint „jó és igazságos békét” kíván Ukrajnának, az orosz agresszió elítélésétől viszont továbbra is tartózkodott. (via Napunk, Ukrainska Pravda)