Zuckerberg névrokona beperli a Facebookot

Egy indianai csődjogi ügyvéd, akit Mark S Zuckerbergnek hívnak, úgy döntött beperli a Facebook anyacégét, a Metát, mert hivatalos Facebook-fiókját nyolc év alatt ötször zárolták a neve miatt, ami több ezer dollárnyi üzleti veszteséget okozott neki. Szerinte azzal az indokkal függesztették fel a fiókját, hogy „hírességnek adja ki magát”. „Én Mark Steven vagyok. Ő pedig Mark Elliot” – háborgott a letiltott ügyvéd.

A vállalatot szerződésszegéssel vádolja, azt állítja, hogy 11 ezer dollárt fizetett a vállalatnak vállalati hirdetésekért, amiket később jogtalanul eltávolítottak. „Ez olyan, mintha az autópálya mellett vásárolna egy hirdetőtáblát, fizetne az embereknek a hirdetőtáblaért, majd ők odajönnek, és egy hatalmas takarót terítenek rá, és így nem kapja meg azt, amiért fizetett” – mondta az ügyvéd.

Zuckerberg keresetében azt állítja, hogy 38 éve praktizáló ügyvéd, vagyis akkor kezdte, amikor a Facebook alapítója, Mark E. Zuckerberg körülbelül 3 éves volt. A Facebookot üzemeltető Meta közölte, hogy visszaállította az ügyvéd fiókját, és lépéseket tesz annak érdekében, hogy a téves felfüggesztések ne fordulhassanak elő többé. (Euronews)