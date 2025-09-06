A rendőrség betiltotta a pécsi Pride-ot, a szervezők azt ígérik, így is megtartják

A szigorított gyülekezési törvényre és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva betiltotta a rendőrség az október 4-re meghirdetett pécsi Pride-ot.

A törvény szerint tilos olyan gyűlést tartani, amely a homoszexualitást népszerűsíti vagy megjeleníti, és a gyermekek védelme megelőzi a szabad gyülekezéshez való jogot is.

„Ez a döntés súlyos csapás nemcsak az LMBTQ közösségére, hanem mindenkire, aki hisz az emberi jogokban, a szólásszabadságban és a békés gyülekezés jogában” – reagáltak a szervezők a Facebookon. Azt is írták, hogy „a Pride nem csupán egy rendezvény – láthatóságunk, jogaink és szabadságunk ünnepe”.

A határozat ellenére a felvonulást az eredeti időpontban megtartják.

A hivatalos határozatban részletesen leírják a rendőrség és a szervezők egyeztetését, amit itt lehet elolvasni.

Budapest Pride 2025 Fotó: Bankó Gábor/444

Pécs az egyetlen vidéki város ahol megrendezik a Pride-ot, az idei lenne az ötödik.

A budapesti Pride betiltásából a harmadik köztársaság legnagyobb rendszerellenes megmozdulása lett: