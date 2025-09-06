Az EU mégsem darabolja fel a Google-t, de azért megbünteti 1100 milliárd forintra

A versenyjogi szabályok megsértése miatt az Európai Bizottság péntek este 2,95 milliárd eurós (több mint 1100 milliárd forintos) bírságot szabott ki a Google anyavállalatára, az Alphabetre. Ez a negyedik kartellbírság, amit az amerikai vállalat kénytelen az EU-nak kifizetni.

Az ügy, amelyben most döntés született, még 2021-ben indult. A Bizottság azzal vádolta a Google-t, hogy a felületein elhelyezett személyre szóló reklámhelyek értékesítése során a saját szolgáltatóit részesítette előnyben a konkurencia kárára.

Fotó: LIONEL BONAVENTURE/AFP

Az EU korábban azt kommunikálta, hogy a kartellszabályok betartását csak akkor látná garantáltnak, ha a Google eladná a nagyon jövedelmező online reklámüzletágának legalább egy részét. A mostani döntés nem kötelezi erre a céget, ami egyfajta engedménynek tekinthető, tekintettel az Egyesült Államok és az EU között zajló vám-, és más kereskedelmi tárgyalásokra.

Donald Trump amerikai elnök ennek ellenére unfairnek nevezte a büntetést egy közleményben és megtorlással fenyegetőzött. (via BBC)