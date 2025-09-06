Befejezték a nyomozást a Jókai utcai házomlás ügyében, négy gyanúsított van

bűnügy
Budapest VI. kerületében, a Jókai utcában 2022. június 27-én délelőtt leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala, ami magával sodort több erkélyt is.

A lehulló törmeléktől az utcán hárman könnyebben, Tóth Nikolett balerina pedig életveszélyesen megsérült, és maradandó egészségkárosodást szenvedett.

A tetőmlás helyszíne.
Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozott az ügyben. Négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, most pedig az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségre. A bűncselekmény elkövetését egyik gyanúsított sem ismerte be.

Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Az eljárásban több mint 50 tanút hallgattak ki, valamint igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket vontak be. A szakvélemények megállapításai szerint a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét.


Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A műszaki vezető nem gondoskodott bontási tervről, a veszélyes terület lehatárolásáról. A generáltervező az építkezéshez bontási tervet is tartalmazó kivitelezési tervdokumentációt nem bocsátott az építtető rendelkezésére.

Fotó: Kaufmann Balázs/444

Tavaly decemberben a megsérült balerina arról írt a Facebookon, hogy megegyezett sérelemdíjról az építkezési vállalkozóval, de az mégsem fizet. (via MTI)

