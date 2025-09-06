Borízű hang #236 [hossz]: Tisztességes búváremberek Keszthelyen, de Mohamed nélkül

podcast
Még jó, hogy nincs köztünk Mohamed!

  • 00:46 Hogy néz ki Uj Péter? Nincs köztünk Mohamed. Bárcsak kevesebb gyűlölettel lopnának! Az MLSZ összekacsintós kampánya a bekiabálások ellen. Van köztünk Okeke.
  • 05:30 Szólólemez továbbra is dobozban.
  • 06:46 Trump és a Nobel. Az indiai-amerikai kapcsolatok rövid áttekintése.
  • 11:09 Trump kevés esze és egyszerú álmai. A legabszurdabb, leghülyébb és legtöbb embert meggyilkoló Nobel-békedíjasok. Hitler miért nem kapott? Talán Epstein el tudta volna intézni. Trump kriptobizniszei.
  • 19:08 Tisztességes mérnök-, cigány- és zsidóemberek.
  • 21:07 A búvár visszatér. A Portorico rum sajnos még nem. A Zwack sör-Unicum kampánya.
  • 27:16 Bede Márton lehetőségei Unicum-nagykövetként. Kivel kollaboljon a Zwack? Búvár a világ körül. Nehogy már a Jägerbomb nyerjen!
  • 31:06 Minden idők legmocskosabb kempingje. Pazaurek Dezső tamagocsitemetője. Neked mi bajod a labubuval? Pazaurek Piroska, a tiszteletbeli konzul.
  • 37:03 Egy osztrák kamasz visszaköszön Winkler Róbertnek. A Loncium sörfőzde.
  • 39:06 Az eredeti Mocskos Fidesz Summer. Dopeman értelmesen beszél. Uj Péter: Putyin dönti el. Bede Márton: Nem.
  • 44:14 Balatoni hírek. A portugál becsekkolási rendszer. És a magyar. Minden csak egyre bonyolultabb.
  • 51:30 Rossz éttermek a Balatonnál. Egy esős nap a keszthelyi Festetics-kastélyban.
  • 55:15 A magnómúzeum. A modellvasút-kiállítás, az erotikus panoptikum és a csigaparlament. A veronai erkély, Zeusz szülőbarlangja és egyéb vallási kegyhelyek.

podcast borízű hang Pazaurek Dezső balaton magnómúzeum mocskos fidesz unicum Donald Trump Pazaurek Piroska Narendra Modi mlsz zwack labubu
