Budapestről Dublinba repült egy magánrepülő, ami fél órára Brač szigetén is megállt

Péntek délután Budapestről repült Dublinba a Vistajet légitársaság magánrepülőgépe, ami útközben tett egy kitérőt, és fél órára megállt a horvátországi Brač szigetén - írta meg a 24.hu.

A repülőgép látszott Brač repülőterének biztonsági kamera felvételén is:

A magánrepülőgép Brač repülőterének biztonsági kamera felvételén Forrás: Brač Airport Webcam

Egyelőre nem lehet tudni, hogy ki utazott a repülőgépen. Az viszont biztos, hogy szombaton Dublinban rendezik az Írország-Magyarország vb-selejtező mérkőzést, amit Orbán Viktor a helyszínen néz meg. Illetve az is biztos, hogy a miniszterelnök augusztusban Brač szigetén nyaralt, ahová egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magánrepülővel érkezett.

A Budapestről Dublinba repült gép a magánrepülőgépek kölcsönzésével foglalkozó máltai Vistajet gépe volt. A repülő 13 utast tud szállítani. A magyar kormány korábban már bérelt repülőt a Vistajettől. A Külügyminisztérium 2021-ben 140 millió forintért bérelt egy gépet egy délkelet-ázsiai útra, amit Szijjártó Péter koronavírus-fertőzése miatt végül félbe kellett szakítani.