Dobrev Klára: Eltöröljük az Alaptörvényt, elkobozzuk a korrupt vagyont, a határon túliak ne szavazhassanak, és legyen kétfordulós a választási rendszer

Politikai évadnyitó rendezvényt tartott a Demokratikus Koalíció Budapesten. A párt elnöke, Dobrev Klára megígérte, hogy a DK ott lesz mind a 106 választókerületben, 106 baloldali jelölttel, és „elviszi szavazni az összes baloldalit és liberálist, mindazokat, akik sosem szavaznának jobboldali pártra”.

Fotó: DK

Dobrev 150 oldalas kormányprogramról is beszélt, amely a „megalapozása annak a 150 pontnak, ami a jövő évi választásra a baloldal vállalása”. Néhányat külön kiemelt ezek közül:

Javaslatot nyújtanának be az alaptörvény semmisségéről, és elkezdenék egy új, ideológiai és hitbéli kérdésekben semleges alkotmány megalkotását, amit a végén népszavazáson hagyatnának jóvá;

a jelenleginél jóval arányosabb, kétfordulós választási rendszert akarnak, amelyben a határon túli magyarok nem rendelkeznének szavazati joggal;

és korrupciós veszélyhelyzetet hirdetnének, mert „a korrupt módon szerzett milliárdos vagyonokat nem adóztatni kell, hanem el kell kobozni”;

„a baloldal a 150 ezer forint alatti nyugdíjak esetében 50 százalékos azonnali emelést, a 150 ezer és 250 ezer forint közötti nyugdíjak esetében 25 százalékos átlagos emelést tart szükségszerűnek”;

„a baloldal megemelné 1 millió közszférában dolgozó ember fizetését, és bevezetné az EU-ban már kiharcolt európai minimálbér-szabályozást”;

„a baloldal eltörölné a rabszolgatörvényt”;

„a baloldal a magyar adófizetők gyerekeinek is megadná a ma csak határon túliaknak járó százezer forintos iskolakezdési támogatást”;

és az új parlament első napján kimondatnák az Országgyűléssel, hogy támogatjuk hazánk EU- és NATO-tagságát, valamint a feltételek teljesítése esetén Ukrajna uniós csatlakozását.

A teljes beszédet itt lehet meghallgatni.