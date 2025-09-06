Hétvégi olvasnivalók védekezésekről, eltorgyánosodásól és erődemonstrációkról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-nagyobb anyagaival. Többféle hírlevelünk is van, itt lehet közöttük válogatni, illetve feliratkozni.

Az élet itthon

Fotó: Németh Dániel/444

A hétvégén vasárnap történnek majd igazán a dolgok, a kötcsei pikniket természetesen követjük majd mi is, és mint beharangozó cikkünkben írtuk, Orbán egy húszéves jobboldali hagyományt kénytelen felrúgni Magyar Péter miatt. Magyarék a héten viszont éppen először kényszerültek védekezésre a kormányerőkkel szemben, ráadásul pont a legkényesebb területen, ezért is lesz érdekes figyelni, mi történik vasárnap. És azt is kiszámoltuk a héten, hogy milyen költségekkel járna Magyar 10 pontos programja.

Interjút készítettünk Hadházy Ákossal, a független képviselő Hatvanpuszta mellett többek között arról is beszélt, hogy Magyar jobb miniszterelnök lenne Orbánnál, de Ruszin-Szendiben nem bízik. Megírtuk, hogy Mészáros Lőrinc magánrepülője is Brac szigetén járt, amikor együtt látták Orbán Viktorral, összeszedtük a NER azon szereplőit, akik nyugaton építik a jövőjüket magyar közpénzből, és megmutattuk, hogyan lépett az eltorgyánosodás útjára Kubatov Gábor.

Lázár János is megtartotta éves nagyobb sajtótájékoztatóját, mi is kérdeztünk a minisztertől, aki nekifutott annak is, hogy elmagyarázza, Orbán magángépezése miért nem számít luxusnak, és foglalkoztunk azzal is, hogy a miniszter növelné a megengedett maximális sebességet az autópályákon. Ott voltunk a közgazdász vándorgyűlésen, ahol meghallgattuk Varga Mihályt, Nagy Mártont és Windisch Lászlót is.

És hír volt még, hogy felmondott a melegek mellett kiálló két pszichológus a Pázmányon, harmadik társukat a dékán hetente fogja leckéztetni a katolikus tanításról, valamint megnéztük, hogy hogyan érkezett meg a 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start program.

Helyzet: van

Hétfő reggel debütált új élő műsorunk, az első rész arról szólt, hogy ki is nyerte valójában ezt a nyarat.

Világ

Pilóta nélküli harci alakulat vonul fel épp Fotó: DENG HUA/Xinhua via AFP

A hét legnagyobb érdeklődéssel kísért eseménye a kínai díszszemle és erődemonstráció volt, ahol a Maónak öltözött Hszi mellett felvonult számos autokrata vezető, sőt, még Szijjártó Péter is. Ott volt egy észak-koreai tinédzserlány, illetve Narendra Modi is, ami nyomán írtunk arról is, hogy Donald Trump hogyan volt képes tönkretenni az amerikai-indai kapcsolatokat. Ursula von der Leyen közben az EU keleti országait turnézta végig, írtunk arról, hogy az EU véget vetne a csetüzenetek titkosságának, bemutattuk, hogyan lett a finn elnök Trump legjobb európai barátja, és megírtuk azt is, hogy ki volt az az Andrij Parubij, akit fényes nappal lőttek szitává Ukrajnában.

Interjút készítettünk Joakim Medin svéd újságíróval, aki Törökországba utazott tudósítani, amikor tömegtüntetések söpörtek végig az országon az isztambuli főpolgármester letartóztatása miatt. A magyar ügyekben is jártas újságíró álmaiban sem gondolta volna, hogy ugyanabban a börtönben fog kikötni, ahová Erdoğan legnagyobb kihívóját zárták.

Podcast

Fotó: Kristóf Balázs/444

A 444 új kiadványának bemutatóján három szerzőnk, Haszán Zoltán, Herczeg Márk és Takács Lili beszélgetett Szijjártó Péter és Szergej Lavrov barátságáról, az orosz befolyás mélységéről, a Moszkva folyó partján hallgatott podcastekről, és arról, hogy vajon lesz-e még jobb.

A Tyúkól eheti része pedig a nők elleni erőszakról, bántalmazásról és zaklatásról, politikai ignoranciáról, a társadalom elfordulásáról és az áldozathibáztatásról szólt.

Tévé

Fotó: Netflix

A Netflix mutatta be a Thursday Murder Club/A csütörtöki nyomozóklub című filmet, amihez hiába szedtek össze egy csomó remek színészt, bőven akadtak problémák. De még mindig sokkal kevesebb, mint a kereskedelmi csatornák őszi produkcióival.