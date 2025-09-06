Ismét üvegszilánkokat találtak az iregszemcsei iskolások menzás ételében

belföld
Miután tavaly egy iregszemcsei óvodai dolgozó ételéből a nyelőcsövéig jutott üvegszilánkot sürgősségi ellátás során távolítottak el, egy óvodás szájából pedig fém edénysúroló darabját szedte ki az óvodapedagógus, a Tamási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt vizsgálatot indított a helyi főzőkonyha munkatársaival szemben.

Fotó a menzáról 2024-ből.
Forrás: ATV

Három gyanúsított ellen az ügyészség vádat emelt (ez az eljárás még nem zárult le), az üzemeltetőnek pedig 9,4 millió forint bírságot kellett fizetnie.

A konyhát több hónapra bezárták, azóta viszont már újranyitott és a Blikk értesülései szerint szeptember 5-én ismét üvegszilánkot találtak az iregszemcsei menza ételeiben.

Ezt Iregszemcse alpolgármestere, Matus Tibor is megerősítette. Elmondta, hogy az egyik tanár vette észre a szilánkot, és azonnal jelezte, hogy mit talált az ételben.

A rendőrség nem reagált a Blikk megkeresésére.

belföld étel iskola Iregszemcse menza üvegszilánk
