Letartóztatták Oroszországban a francia kerékpárost, aki meg akarta dönteni Eurázsia keresztülbiciklizésének világrekordját

Vlagyivosztokban letartóztatták Sofiane Sehili francia kerékpárost, aki megpróbálta megdönteni Eurázsia leggyorsabb kerékpáros átkelésének világcsúcsát. Sehilit azzal vádolják, hogy illegálisan átlépte az orosz határt.

A 44 éves Sehili dokumentumfilm-készítő volt, de 2012-ben otthagyta állását, hogy kerékpározni kezdjen. Azóta több mint 20 kerékpárversenyen vett részt. Többek között megnyerte a 4500 kilométeres, Kanadától az amerikai-mexikói határig tartó Tour Divide mountain bike versenyt is.

Sehili júniusban jelentette be, hogy meg szeretné dönteni a német Jonas Deichmann rekordját, aki 2017-ben 64 nap, 2 óra és 26 perc alatt biciklizett el a portugáliai Roca-foktól Vlagyivosztokig.

Sehili július 1-jén el is indult Portugáliából. Az orosz határt először július végén lépte át, Grúziánál lépett be Csecsenföldre. Oroszországot Asztrahán környékén hagyta el, majd Kazahsztánon, Kínán és Mongólián keresztül folytatta az útját.

Kínában azonban úgy tűnt, hogy feladta a tervét. Azt írta az Instagramon, hogy „szívszorító ilyen közel kudarcot vallani a célhoz. Most tíz hónapom van eldönteni, hogy újra meg akarom-e dönteni ezt a rekordot... vagy örökre kudarc marad”.

Szeptember 2-án pedig már azt írta egy Instagram-sztoriban, hogy a vámtisztek feltartóztatták a kínai-orosz határon, miután kétszer is megpróbált belépni Oroszországba, két, egymástól 200 kilométerre lévő határátkelőn keresztül. További információkat azonban már nem osztott meg.

Az orosz hatóságok egyelőre nem kommentálták Sehili őrizetbe vételét. A Le Monde szerint a francia konzulátus segítséget nyújt a kerékpárosnak. (via Meduza)