Létbizonytalansági kampánnyal csapott le a Fidesz a Tisza Párt politikai hibájára

Másfél hét távlatából látszik, milyen aprólékosan megkomponálták azt az adókampányt, amivel a Fidesz hosszú idő után először tudta védekező pozícióba kényszeríteni Magyar Péteréket. A Tisza Pártnak mára ellenkalkulátorral és telefonos kampánnyal kell bizonygatnia, hogy nem készülnek brutális adóemelésre, miközben Orbán Viktor már országos lázadást vizionál. Ehhez kellett az ország legnagyobb hírportáljának elfoglalása és a Tisza amatőr politikai hibája is.
Míg a Magyar Péter személyét támadó, lejártó kampányok inkább csak növelték az ismertségét és a hitelességét az ellenzéki táborban, az adóemelés már egy olyan téma, ami ha ráég a pártra, komoly károkat okozhat a választásokig. A Tisza előretörését is gyakran magyarázták azzal, hogy a napi, megélhetési gondolra koncentrált, és nem állt bele azokba a szimbolikus ügyekbe, amikbe a kormány igyekezett belehúzni: Magyar Péterék nem tiltakoztak sem a nagytakarítási törvény, sem a Pride betiltása ellen.
A Policy Solutions kutatása szerint tavaly a magyarokat leginkább a megélhetési gondok foglalkoztatták. A válaszadók 36 százaléka tartotta az alacsony fizetéseket a legnagyobb problémának. A kutatók szerint 2024 őszére bérek kérdése a lakosság problématérképén a korábbi a harmadik helyről az első helyre lépett előre egy év alatt. A Fidesz korábbi slágertémái, a bevándorlás (10 százalék) vagy a „homoszexuális propaganda” jóval kevesebb válaszadót mozgatott meg.
Ráadásul különösen veszélyes a Fideszre nézve, hogy még a kormánypárti szavazókat is ezek a kérdések aggasztották legjobban: „A Fidesz-KDNP szavazói körében az alacsony fizetések (38 százalék) és az elmúlt években kiemelkedően növekvő megélhetési költségek (38 százalék) holtversenyben állnak az élen, valamint dobogós a közegészségügy folyamatosan romló állapota is (29 százalék).”
A Karmelitában pedig arra érezhettek rá, hogy ilyen körülmények között persze az adók kérdése is meghatározó lesz. Amikor a Policy Solutions kutatói arról kérdezték az embereket, hogy mire volna szükség ahhoz, hogy Magyarország jobb hely legyen a jövőben, a válaszadók negyede (24 százalék) szeretett volna alacsonyabb adókat.
A kormánypárti szavazók közül 22 százalék, a tiszások közül pedig 23 százalék szeretett volna kevesebb adót fizetni.
Tehát az világos, hogy 2026-ig nem feltétlenül a háborúval, a háttérhatalmi összeesküvésekkel vagy a nemváltó műtéttel érdemes riogatni, csakhogy az adók miatti elégedetlenség jellemzően az ellenzéknek hoz szavazatokat, nem pedig a 16 éve hatalmon lévő kormánypártnak. Hogyan tudna egy kormánypárt a létbizonytalanságra rájátszani? Hogy lehet ezt a 9 százalékos személyi jövedelemadóval kampányoló Tisza ellen fordítani?
Ehhez jött jól a 2020-ban kormánypártivá alakított Index. A mostani adókampány kezdőlövését a lap dördítette el, amikor augusztus 26-án egy ismeretlen szerzővel publikált cikkben bemutatott egy kétoldalas feljegyzést, amit állítólag a Gazdasági Kabinet készített a Tisza Párt vezetésének a többkulcsos adórendszer bevezetéséről, aminek a felső szintje 33 százalék lenne. A lap azt állította, hogy a papír a Tisza párt adóterveit mutatja be, noha azon semmilyen fejléc, pecsét, aláírás sem volt, és a pártban nem is gazdasági kabinet, hanem gazdaságfejlesztési munkacsoport dolgozik az adóterveken. Ráadásul a dokumentumban a munkacsoport vezetőjének nevét sem sikerült helyesen leírni. Az Index a cikkhez nemhogy a Tisza Pártot nem szólalta meg, de még azzal sem frissítették, hogy Magyar Péter hamisítványnak nevezte a dokumentumot.
Az Index cikkét az az abban szereplő, rejtélyes dokumentumot lelkesen osztották tovább a Fidesz politikusai, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter másnapra kiszámolta, hogy „a Tisza új adózási rendszere mintegy 1.300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből”, és készített egy kalkulátort, ami alapján már havi bruttó 400 ezer forintos fizetés fölött mindenki rosszul járna.
Egy ilyen papírlap önmagában nem lenne erős fegyver, de a megkérdőjelezhető hitelességű cikket aztán megtámogatták azzal a felvétellel, amin a Tisza EP-képviselője, Tarr Zoltán egy etyeki fórumon arról beszélget Dálnoki Áronnal, a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjével, hogy gondok vannak az egykulcsos adóval. Dálnoki azt mondta, hogy progresszív adózás társadalmilag igazságosabbnak tűnik, és a rögtönzött szavazás alapján megállapította, hogy a tiszás hallgatóság 80 százaléka ezt támogatná.
A kormányzati propagandának már ez is jó alapanyag lett volna az Index-cikk megtámogatásához, de az etyeki fórumon Tarr Zoltán olyan amatőr hablatyolást mutatott be az egykulcsos adó hibáiról, ami most súlyosan bekorlátozza a Tisza Párt válaszolási lehetőségeit. Az EP-képviselő alapvetően arról szeretett volna beszélni, hogy nem igaz a Fidesz és a KDNP állítása, miszerint „mindenkinek jobb az egykulcsos adó”, csak a kormánypárt zseniálisan képes ezt sokakkal elhitetni. De mivel láthatóan nem nagyon gondolta végig, hogyan akarja ezt kibontani, olyan magas labdákat dobott a Fidesznek, ami Márki-Zay Péter kampányának legkínosabb jeleneteit idézi.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Mészáros Lőrinc embere, Vaszily Miklós a nevére vette az ország legnagyobb lapját, és pontot tett egy hat és fél éve zajló politikai művelet végére.
Egy indexes cikk alapján terjed ez. Magyar szerint hamisítvány a lap által bemutatott dokumentum.
A hétfőn benyújtott törvényjavaslat villámgyorsan átment a parlamenten.
A miniszter úgy látja, hogy ha a Fidesz nem képes a változás élére állni, csökken a választásiok megnyerésének esélye. Bejelentette, hogy novemberben kész a a Budapest–Belgrád-vasútvonal.
Ez most nem az önmarcangolás ideje, üzente meg a jobboldalnak a miniszter, aki gazdasági helyzetértékelésének végére oda futott ki, hogy Európa jövőjét is eldöntheti a jövő évi magyar választás.
Hétfőtől garantáltan 3 százalékos kamatozású hitellel vehet lakást, aki megfelel a feltételeknek. Kis kamatverseny és egyedi kedvezmények a bankoknál, unortodox testcselek az eladóknál. Most nagy a program lendülete, de van, aki szerint ez gyorsan kifullad, miközben az állam ezúttal sem a rászorulókon segít.
Kötcse 2004 óta a fideszes elit zárt körű, zavartalan, lagzihangulatú bulija. Idén viszont Magyar Péter rászervezett a napra és a helyszínre, ilyet ellenzéki szereplő még sosem tett. Orbánék erre kvázi kinyitották a pikniket: egész napos élő közvetítést ígérnek. Kötcsei hétvége még sosem tartogatott ennyi izgalmat.