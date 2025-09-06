Krúbi „szaftos falatnak” és „kis ducinak” nevezte a miniszterelnököt a koncertjén

Úgy tűnik, Sulyok Tamás (köztársasági elnök) intő szavai ellenére a Mocskos Fidesz Summer folytatódik.

„Megpillantom Orbánt, ahogy ott ácsorog megszeppenve. Húsz évig a markában Feri fasza volt a fegyver, de Feri elment, és most ott áll üres kezekkel. Így a népével szemben védtelen maradt. Az emberek éhesek, ő pedig elég szaftos falat. Összeszorul a szívem, megsajnálom a kis ducit. Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit” – ezt a monológot mondta el a Krúbi néven fellépő Horváth Krisztián pénteki koncertjén a Budapest Parkban.

A Mandiner másnap „Kiszabadult a balos »művészet« a palackból: Orbán Viktor felakasztásával viccelődött Krúbi a koncertjén” címmel számolt be a fellépésről.

„A harminc éves zenész először Gyurcsány Ferenc politikából való távozását figurázta ki egy obszcén szexuális utalással, és a 2006-os szemkilövetéseken gúnyolódott. Ezután »szaftos falatnak«, majd »kis ducinak« nevezte a magyar miniszterelnököt, végül Orbán Viktor felakasztásáról fantáziált” – adta hírül a konzervatív műhely.

Kiemelték azt is, hogy a koncertről egy „TISZA - Tisztelet és Szabadság Párt Dél-Somogy BARCS” nevű felhasználó is posztolt egy videót a Facebookra, amin a közönség azt kiabálja, hogy „árad a Tisza”. Jóllehet, a felvételen Krúbi nincs a színpadon.

Korábban egy Majka koncertről kivágott jelent ment nagyot a kormánysajtóban, valószínűleg ennek hatására emelte maga mellé Orbán Viktor Pityinger Dopeman Lászlót.

A mocskos fideszezésről Tusványoson kérdeztük a kormánypárti politikusokat: