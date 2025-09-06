Krúbi „szaftos falatnak” és „kis ducinak” nevezte a miniszterelnököt a koncertjén

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Úgy tűnik, Sulyok Tamás (köztársasági elnök) intő szavai ellenére a Mocskos Fidesz Summer folytatódik.

„Megpillantom Orbánt, ahogy ott ácsorog megszeppenve. Húsz évig a markában Feri fasza volt a fegyver, de Feri elment, és most ott áll üres kezekkel. Így a népével szemben védtelen maradt. Az emberek éhesek, ő pedig elég szaftos falat. Összeszorul a szívem, megsajnálom a kis ducit. Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit” – ezt a monológot mondta el a Krúbi néven fellépő Horváth Krisztián pénteki koncertjén a Budapest Parkban.

Krúbi
Fotó: Facebook/ Krúbi

A Mandiner másnap „Kiszabadult a balos »művészet« a palackból: Orbán Viktor felakasztásával viccelődött Krúbi a koncertjén” címmel számolt be a fellépésről.

„A harminc éves zenész először Gyurcsány Ferenc politikából való távozását figurázta ki egy obszcén szexuális utalással, és a 2006-os szemkilövetéseken gúnyolódott. Ezután »szaftos falatnak«, majd »kis ducinak« nevezte a magyar miniszterelnököt, végül Orbán Viktor felakasztásáról fantáziált” – adta hírül a konzervatív műhely.

Kiemelték azt is, hogy a koncertről egy „TISZA - Tisztelet és Szabadság Párt Dél-Somogy BARCS” nevű felhasználó is posztolt egy videót a Facebookra, amin a közönség azt kiabálja, hogy „árad a Tisza”. Jóllehet, a felvételen Krúbi nincs a színpadon.

Korábban egy Majka koncertről kivágott jelent ment nagyot a kormánysajtóban, valószínűleg ennek hatására emelte maga mellé Orbán Viktor Pityinger Dopeman Lászlót.

A mocskos fideszezésről Tusványoson kérdeztük a kormánypárti politikusokat:

Forrás
POLITIKA mocskos fidesz mandiner krúbi budapest park orbán viktor koncert mocskos fidesz summer
Kapcsolódó cikkek

Sulyok Tamás köztársasági elnök a fiataloknak: Kiáltásotok üzenet

Sulyok Tamás reagál a Mocskos Fidesz Summer-re.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Mocskos Fidesz Summer

Ami 2024-ben a brat volt, az idén a minden fesztiválon felhangzó sláger. A magyar fiataloknak bőven volt okuk elégedetlennek lenni az utóbbi 15 évben, 2025 nyarán pedig végképp elegük van.

Bede Márton
vélemény

Majka vasárnapi írása lett az elmúlt évek legnépszerűbb magyar Facebook-posztja

Alig 24 óra alatt több mint 190 ezer reakció érkezett posztjára, amiben jelezte, hogy szerinte az infláció, az orosz befolyás, a vasúti összeomlás, az MNB-ből eltűnt 500 milliárd a fontos, nem ő.

Mészáros Juli
INTERNET

Van köztük egy csicska, ezt mindenki tudja

Miért bohóckodik Dopeman Pityinger László a Karmelitában? Mi előnye származik Orbán Viktornak abból, hogy egy kiélezett kampány közepén az egykor még MSZP-s támogatással ringbe szálló, Orbán-fejjel focizó, lecsúszott zenésszel pózoljon?

Ács Dániel
MŰVÉSZET