Szoboszlai évjárata

A magyar futballválogatott szombaton megkezdi a villám vb-selejtezőket. Ilyen rövid idő alatt tán soha nem ért még véget a csoportkör. Az első és az utolsó meccs között mindössze 71 nap telik majd el az esetleges pótselejtező nélkül. 1986-ban, amikor a válogatott utoljára jutott ki vb-re, 230 napig nyújtották a selejtezősorozatot.

A válogatott szombat este 20:45-kor kezd Írországban, kedden idehaza fogadja Portugáliát. A csoport negyedik tagja Örményország.

Az Eb-re kijutni jóval könnyebb, mivel 2016-tól 24 csapatosra emelték fel a létszámot, nem véletlen, hogy azóta az összes tornán ott voltunk. A 2026-os észak-amerikai vb-re az eddig 32 helyett már 48 csapat jut ki. A legtöbb kontinens szinte megduplázza válogatottjai számát, kivéve Európát, ahonnan az eddigi 13 helyett 16 válogatott jut ki. Az európai ranglistán Magyarország a 21. Az Eb óta mutatott forma alapján nem igazán van esélyünk. Két győzelem, három döntetlen, öt vereség a mérleg.

Reálisan az írekkel küzdünk meg a második, pótselejtezőt érő helyért.

A magyar válogatott vezére Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, egy hete az Arsenal elleni szuperrangadót éppen az ő szabadrúgásgólja döntötte el. A világfutballban Puskás Ferenc óta nem látott sikereket ér el, a formája a válogatott szempontjából is fontos.

Szoboszlai Arsenal elleni gólja előtti pillanatok Fotó: MI NEWS/NurPhoto via AFP

Így volt ez már tizenéves korában, amikor az U17-es Európa-bajnokságra vezette ki a válogatottat – az oroszok ellen például két szabadrúgásgólt lőve. 2017-ben a magyar lett Európa hatodik legjobb U17-es válogatottja. A torna legjobb játékosa a most már az Aston Villában futballozó Jadon Sancho lett, a gólkirály a marseille-i Amine Gouiri. A döntőben az angolok góljait Callum Hudson-Odoi (Nottingham) és Phil Foden (Manchester City) lőtte. Nem szentírás, hogy az U17-es Eb sztárjai később nagy karriert fussanak be. A döntő másik két gólszerzője a végül győztes spanyol válogatottból a mallorcai Mateu Morey és Nacho Díaz, aki egy alacsonyabb osztályú amerikai csapatban játszik.

Na de hol tartanak Szoboszlai egykori csapattársai 24-25 évesen, vagyis most, amikor beléptek a legjobb futballistakorba.