Újra letartóztatták a férfit, aki „Auschwitzi tábor” feliratú pulóverben tört be a Capitoliumba, majd Trump amnesztiájával szabadult

Ismét letartóztatták azt az amerikai férfit, aki 2021 januárjában „Auschwitzi tábor” feliratú pulóverben tört be a Capitolium épületébe, de az év elején Donald Trump amnesztiájával szabadult.

A 60 éves Robert Keith Packert csütörtökön tartóztatták le Virginia államban, miután kutyái járókelőkre támadtak. A kutyaharapások miatt négy embert szállítottak kórházba. A férfit tulajdonosi hanyagságból eredő állattámadással vádolják, de polgári keresetet is benyújtottak ellene, többek között csoportos kutyafuttatás miatt.

A nyomozók egy felnőtt kutyát, hat kölyökkutyát, négy élő- és egy elpusztult nyulat foglaltak le a férfi ingatlanjában. Packer első bírósági tárgyalását szeptember 12-én tartják.

Robert Keith Packer 2021-ben, a Capitolium ostroma után Fotó: WESTERN TIDEWATER REGIONAL JAIL/via REUTERS

Packert legutóbb a Capitolium ostroma miatt ítélték el, miután 2022-ben bűnösnek vallotta magát. A Capitolium épületében való tüntetés miatt 75 nap börtönbüntetésre ítélték. Az ügyében eljáró ügyész a tárgyaláson azt mondta, hogy Packer 25 éve folytat bűnöző életmódot. Összesen 21 alkalommal ítélték el, főleg ittas vezetésért, de lopásért és kábítószer-birtoklásért is kapott büntetést.

Packernek végül nem kellett letöltenie a Capitolium ostroma miatt kapott büntetését, mert Donald Trump neki is kegyelmet adott. (via ABC News)