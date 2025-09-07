A választási kudarc miatt lemond Isiba Sigeru japán miniszterelnök

Japán miniszterelnöke, Isiba Sigeru bejelentette, hogy lemond, miután pártja arra szólította fel, vállaljon felelősséget a júliusi felsőházi választások katasztrofális vereségéért.

A közszolgálati NHK televízió szerint Isiba azért döntött a távozás mellett, hogy elkerülje a párton belüli megosztottságot, míg az Aszahi Simbun napilap arról írt, hogy nem tudott ellenállni a növekvő lemondási nyomásnak. Isiba, aki tavaly októberben került hivatalba, több mint egy hónapon át szembeszegült a párton belüli – főként jobboldali – ellenfelek követeléseivel.

Sigeru Isiba japán miniszterelnök a megválasztása utáni sajtótájékoztatón tavaly ősszel Fotó: KIM KYUNG-HOON/AFP

Lépésére egy nappal azelőtt kerül sor, hogy a Liberális Demokrata Párt döntést hozna egy esetleges előrehozott vezetőválasztásról, amely lényegében bizalmatlansági szavazásnak számítana vele szemben. Isiba közölte, megindítja a folyamatot az új pártelnök – és így a miniszterelnök utódjának – megválasztására, így nincs szükség a hétfőre tervezett szavazásra.

Júliusban Isiba kormányzó koalíciója vereséget szenvedett a felsőházban tartott sorsdöntő választáson, ami végzetesen megingatta kabinetje stabilitását. (via The Guardian)