Az ENSZ szerint már kevés az idő arra, hogy megállítsák az éhínség terjedését Gázában

„Szűk ablak van – szeptember végéig –, hogy megakadályozzuk az éhínség átterjedését Deir al-Balahra (Gáza középső részén) és Khan Younisra (Gáza déli részén). Ez az ablak most gyorsan zárul” – mondta Tom Fletcher, az ENSZ segélyszervezetének vezetője.

A palesztin civilek halála, pusztítása, éhezése és elűzése olyan döntések eredménye, amelyek dacolnak a nemzetközi joggal, és figyelmen kívül hagyják a nemzetközi közösséget – mondta Fletcher. Továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy ezt a borzalmat meg lehessen állítani.

Izrael azt állítja, hogy – miután tavasszal 11 hétre leállította a segélyek szállítását – már többet tesz annak érdekében, hogy a segélyek bejuthassanak, és elosszák azokat, de a nemzetközi ügynökségek szerint sokkal többre van szükség. A COGAT, az izraeli védelmi ügynökség, amely humanitárius kérdésekkel foglalkozik, közölte, hogy az elmúlt héten több mint 1900 teherautóból, többnyire élelmiszert szállító segélyeket osztottak szét Gázában. (Reuters)