Azt kérték a US Open döntőjének közvetítőitől, ne mutassák a tévében, ha kifütyüli a közönség Donald Trumpot

Donald Trump amerikai elnök várhatóan részt vesz Jannik Sinner és Carlos Alcaraz mérkőzésén a US Openen, New Yorkban. Ezért arra kérték a közvetítőtársaságokat, hogy ne mutassák a közvetítés során a közönség esetleges negatív reakcióit Donald Trump felbukkanásakor – írja a Guardian.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A szervezők által a műsorszolgáltatóknak küldött e-mailből kiderül, hogy az elnököt a mérkőzés előtti himnusz eléneklése közben fogják látni a képernyőn. Az üzenet hozzáteszi: „Arra kérünk minden műsorszolgáltatót, hogy tartózkodjon az elnök jelenlétére bármilyen módon reagáló zavaró jel vagy reakció bemutatásától.”

Trump korábban is rendszeresen látogatta a US Opent, de 2015 óta nem járt a tornán. Egy évvel az első megválasztása előtt ugyanis a nézők kifütyülték.

Vannak, akik tartanak attól, hogy Trump felbukkanása elvonja majd a figyelmet a két teniszezőről. Alcaraz azonban más véleményen van, szerinte jó a sportág és a torna számára is, ha jelen van az elnök.