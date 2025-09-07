Először találták el az ukrán kormány épületét az oroszok

Kijev fő kormányzati épülete megsérült az éjszakai támadások következtében. Ukrajna miniszterelnöke, Julija Szviridenko hivatalosan megerősítette, hogy a Miniszteri Kabinet épülete károsodott az orosz támadásban ma kora reggel – ez az első alkalom, hogy az épületet eltalálták.

A Facebookon Szviridenko azt írja, hogy „első alkalommal sérült meg a kormány épülete, a tető és a felső emeletek egy ellenséges támadás következtében. A katasztrófavédelem oltja a tüzet. Az ellenség minden nap terrorizálja népünket az ország egész területén” – írja a közösségi médiában.

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko szerint egy feltételezett dróntámadás következtében gyulladt ki a kormányzati épület, mely a központi Pecserszkij kerületben található. Hozzátette, hogy a tűzoltók még mindig a helyszínen dolgoznak.

A főváros más részein egy raktár, egy 16 emeletes lakóépület és egy négyemeletes épület is találatot kapott. A légierő jelentése szerint Oroszország rekordmennyiségű drónt és rakétát indított a legutóbbi éjszakai támadás során – összesen több mint 800-at. A légierő szerint kilenc rakéta és 56 drón csapódott be 37 helyszínen, és a lelőtt roncsok nyolc helyszínen hullottak le.

Az Oroszország által Kijevre mért éjszakai csapásokban legalább két ember meghalt és tizenhárom megsebesült. Az egyik áldozat egy egyéves csecsemő volt, akinek holttestét a romok alól emelték ki, mondta Timur Tkacsenko, Kijev katonai adminisztrációjának vezetője. Egy fiatal nő is vélhetően életét vesztette. (via BBC)