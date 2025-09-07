Hankó Balázs: Az Európai Bizottság minden erejével, besúgókkal, árulókkal küzd a magyar egyetemek ellen

Nagyon erős beszédet mondott Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) pénteki tanévnyitó ünnepségén. Az MTI nem is a legérdekesebb részleteket szemlézte tudósításában, ezért nem is kerültek ezek a hírekbe, de egy olvasónk felhívta rájuk a figyelmünket.

Az évnyitóról készült videóban Hankó többek között az alábbiakat mondja (a videón 26.30 körül):

Az államot partnerként hívják abban, hogy szeretnék, ha a teljesítmény lenne a mérce, ha az egyetemek nemzetközi versenyképessége lenne a mérce, és az eredményt látjuk, pedig óriási ellenszélben és viharban kell állnunk a sarat. Az Európai Bizottság minden erejével, hálózatával idetelepített besúgókkal, árulókkal küzd a versenyképes magyar egyetemek ellen. De mindezek ellenére tizenkét egyetemünk van a világ legjobb öt százalékában a korábbi hét helyett.

Az 1950-es évek szellemiségét tükröző beszéd aztán még régebbre megy vissza az időben (28:10 körül):

Az állam mindehhez visszaadta az egyetemeknek az oktatási kutatási ingatlanokat, tulajdonba adta. Nem az alapítványok, az egyetemek, a kutatók, a diákok, az egyetemi közösség, ennek tulajdonosai. Mindezek visszavétele nemcsak a kommunista időket hozná vissza, hanem az autonómia súlyos sérelmét is jelentené. A működési támogatás megháromszorozódott, a teljesítmény elve vált uralkodóvá. Több teljesítmény, jobb finanszírozás, mert ez a fiatalok az önök és a nemzet érdeke. Az 1920-as klebelsbergi egyetem fejlesztés után a magyar felsőoktatás most második aranykorát éli. Akkor is Magyarországot kicsivé és gyengébbé akarták tenni.

Hankó az egyetemi modellváltásról is úgy beszél, mintha ez az egyetemek kérésére történt volna: „Öt éve a magyar felsőoktatás legbátrabb intézményei új úton indultak el, nagyobb függetlenséget akartak, és ehhez partnerként hívták az államot.” Érdemes a videón a diákok arcát nézni a beszéd közben. (A modellváltás valódi eredményeiről érdemes ezt a cikket elolvasni.)