Kábelszakadás okozta a lisszaboni siklóvasút balesetét az előzetes vizsgálat szerint

A két kabin közötti kábel szakadása okozta a lisszaboni siklóvasút szerdai balesetét, amely 16 ember életét követelte - idézte az MTI az előzetes vizsgálatok alapján a portugál légi és vasúti balesetek kivizsgálásával foglalkozó hivatal (GPIAAF) szombat esti jelentését.

Fotó: ZED JAMESON/Anadolu via AFP

„A baleset napjának reggelén elvégzett tervezett szemle során nem észleltek rendellenességet a kábelen" - közölték az ügynökség nyomozói.

A szombaton nyilvánosságra hozott első vizsgálati eredmények szerint a baleset „a mintegy óránkénti 60 kilométeres sebesség mellett történt". A jelentés szerint „az események kevesebb mint 50 másodperc alatt zajlottak le".

A Gloria siklóvasút, amely jelenlegi formájában 1914-ben épült, két sárga kocsiból áll, amelyek egy ellensúlyrendszer segítségével felváltva mennek fel és le egy 45 méteres szintkülönbségű pályán 276 méter hosszan, az „átlagosan 18 százalékos lejtőn" - emlékeztettek a GPIAAF nyomozói.

„A kocsikat egy kábel köti össze, amely egy nagy, fordítható keréken keresztül egyenlíti ki súlyukat, és amely a Calçada da Glória (az állomás) tetején, egy földalatti műszaki helyiségben található" - írták, hangsúlyozva, hogy a két kocsit összekötő kábel a föld alatt helyezkedik el.

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Szeptember 3-án 18 órakor a Gloria siklóvasút kocsijai a megfelelő állásban voltak - írták. Azt nem lehet pontosan tudni, hogy hányan utaztak a kocsikban.

A jármű kocsijai „néhány pillanattal az indulás után, mintegy hat méter megtétele után, hirtelen elveszítették az összekötő kábel által biztosított egyensúlyi erőt". A 2. számú kabin (az út alján) hirtelen hátrafelé kezdett haladni. Az 1. számú kabin, a (felső állomástól) Calçada da Glóriától, továbbra is lefelé haladt, és sebessége egyre nőtt, annak ellenére, hogy a vezető megpróbálta lefékezni - írták a GPIAAF nyomozói. "Mintegy 170 méterrel az út kezdete után, a Calçada végső szakaszán található jobbos kanyar elején a jármű a (nagy) sebessége miatt kisiklott és felborult" - derült ki a jelentésből.

Az előzetes vizsgálat szerint a jármű teljesen elvesztette irányíthatóságát, a kabin felső részével oldalról nekicsapódott a bal oldalon található épület falának, ami a fa karosszéria megsemmisülését eredményezte. Ez után frontálisan nekicsapódott egy lámpaoszlopnak és a siklóvasút légi elektromos hálózata tartószerkezetének; mindkettő öntöttvas, így nagyon jelentős károkat okozott a kocsiban. A kocsi végül egy másik épület sarkánál állt meg.

Öt portugál és tizenegy külföldi halt meg a balesetben, amelynek a legfrissebb adatok szerint mintegy húsz sérültje is van.