Lefotóztuk: Orbán magángéppel jött haza a válogatott meccsről a kötcsei beszéd előtt

Fotó: Németh Dániel/444

Szombat éjjel Orbán Viktorral a fedélzetén szállt le Budapesten a HA-LKW lajstromjelű magánrepülő. A miniszterelnök Dublinból érkezett haza, ahol a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzését nézte meg élőben.

Ez ugyanaz a gép, amivel korábban Orbán Sára és Jászai Gellért együtt repültek Budapestre családjaik társaságában a Maldív-szigetekről. A Dassault Falcon 8x típusú, 2021-es gyártású repülő az OTP egyik cégének, az Air Invest Kft.-nek a tulajdonában van, értéke újonnan 22 milliárd forint körül van.

Fotó: Németh Dániel/444

A miniszterelnök vasárnap Kötcsén tartja meg szokásos idénynyitó beszédét, amit első alkalommal élőben közvetítenek. A NER-es luxusutazások idén nyárra kiemelt politikai témává váltak: Orbán Viktor horvátországi nyaralására is magánrepülővel ment, akkor egy olyan géppel, ami Schmidt Mária érdekeltségébe tartozik.

A hivatalos kormányzati magyarázat ezzel kapcsolatban az lett, a miniszterelnök megengedheti magának, hogy kifizesse a bérlést, Lázár János pedig egyenesen arról beszélt, a magánrepülőzés nem életforma kérdésre Orbán Viktornál, hanem csak így tudta megoldani az utazást.

A képek alapján ezen a hétvégén is csak így tudta megoldani, hogy a helyszíni meccsnézés és a kötcsei beszéd is beleférjen.