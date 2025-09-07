Forrás

Magyar Péter a kötcsei találkozóról: Olyan a hangulat, mint az MSZP végóráiban

Kapcsolódó cikkek

A Fidesz és a Tisza megszállta Kötcsét

A Fidesz idén jobban védi az újságírói kérdésektől a rendezvényre érkező vendégeit.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Magyar Péter Balatonőszödről gyalogol Kötcsére

Magyar meghirdette az Orbán-Gyurcsány korszak lezárását. A túrát élőben közvetíti is a Facebookon.

Inkei Bence
belföld

Létbizonytalansági kampánnyal csapott le a Fidesz a Tisza Párt politikai hibájára

Magyar Péterék először kényszerültek védekezésre a kormányerőkkel szemben, ráadásul pont a legkényesebb területen. Ezért valami nagyot kell dobniuk Kötcsén, ha vissza akarják szerezni a kezdeményezést.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Magyar rábökött a lehető legjobb körzetre

A Tisza vezére a napokban váratlanul bejelentette, hogy 2026-ban elindul a hegyvidéki választókerületben. Keresve sem találhatott volna olyat, ami jobban áll neki, ráadásul itt egyszerre tud az ellenzéknek üzenni, Gulyáson bosszút állni és Orbánékat idegesíteni. A nagy esély persze nagy kockázattal is jár.

Rovó Attila
POLITIKA