Nagy kérdés, engedik-e majd a felhők, hogy lássuk a holdfogyatkozást

Biztosra semmit sem lehet mondani a vasárnapi csillagászati esemény előtt. Az Időkép szerint a sok napsütés ellenére is lesznek felhők az égen, és a legkevesebb felhőre a középső országrészben van kilátás.

MTI Fotó: Komka Péter

Nyugaton fátyolfelhőréteg fedheti el részben vagy akár teljes egészében a Holdat, keleten pedig záporok is formálódhatnak a gomolyfelhőkből. A holdfogyatkozás kezdeti szakaszában még az is megtörténhet, hogy az alacsonyan járó holdat a kelet felé magasodó felhőtornyok takarják ki a középső országrészben élők szeme elől.

Ami biztos, az a következő:

19:15 – a Hold részben vörös árnyalatban bukkan fel a keleti horizonton

19:31 – kezdődik a teljes fogyatkozás, a Hold teljesen a Föld árnyékába merül

20:12 – a fogyatkozás tetőzése, a Hold a legsötétebb pontján

20:53 – véget ér a teljes fázis

21:57 – véget ér a részleges fázis

22:55 – véget ér a félárnyékos szakasz

(via Időkép)