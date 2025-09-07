Orbán Viktor alatt élő adásban roskadt össze egy papírdoboz

A kötcsei beszéde előtt Orbán Viktor beugrott a Fidesz-közeli Patrióta élő adásába, hogy G. Fodor Gábor hivatásos ultraorbánista és a megafonos Deák Dániel társaságában beszéljenek egy kicsit a közelgő beszédéről.

Miután a G. Fodor és Deák is át akarta adni neki a helyét, de Orbán ezt visszautasította, előbb a két férfi mögött megtámaszkodva beszélt, majd amikor átadtak neki egy patriótás pólót, megkérdezte, hogy van-e olyan méret, ami jó rá. Ezután a miniszterelnök úgy gondolta, leül egy ülőalkalmatosságban tűnő díszletelemre: egy patriótás papírdobozra. Ami aztán egyből össze is roskadt a miniszterelnök alatt.

Ezután a megilletődött vendégek megint át akarták adni a helyüket a Fidesz elnökének, akinek végül kerítettek egy rozoga kerti széket, arra ült le fordítva.