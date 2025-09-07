Orbán Viktor Csányi Sándorral utazott a válogatott meccsre, és vele is jött haza magánrepülőn

„Orbán Viktor miniszterelnök az ír-magyar meccsre a szokásoknak megfelelően az MLSZ elnökével utazott el, és vele is utazott haza” - válaszolta a kérdésünkre a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Csányi Sándor és Orbán Viktor a szombati világbajnoki selejtezőn Fotó: PAUL FAITH/AFP

Orbán Viktort kollégánk, Németh Dániel fotózta le a ferihegyi reptéren, amikor egy magángéppel tért haza Dublinból. A miniszterelnök az ír-magyar válogatott meccset nézte meg szombaton, hivatalos programja nem volt Írországban.

Orbán szombat hajnalban Ferihegyen Fotó: Németh Dániel/444

A HA-LKW lajstromjelű magánrepülő, amivel Orbán utazott, egy Dassault Falcon 8x típusú, 2021-es gyártású repülő. Az OTP egyik cégének, az Air Invest Kft.-nek a tulajdonában van, értéke újonnan 22 milliárd forint körül van. Ugyanezzel a géppel tért haza tavasszal Orbán Sára és Jászai Gellért családjaik társaságában a Maldív-szigetekről.

Megkérdeztük a KTK-t arról is, hogy miért magángéppel utazott a miniszterelnök, és fizetett-e a miniszterelnök az utazásért, de erre nem válaszoltak. Visszakérdeztünk arra is, hogy kifelé hogyan utaztak együtt, Budapestről vagy Bracon vette fel Orbánt a gép. Ha válaszolnak, frissítjük a cikket.

Az OTP-t is megkerestük azzal a két kérdéssel, hogy ki használta a gépet erre az útra, és a miniszterelnök fizetett-e az útért?

Azt válaszolták, hogy „az Air Invest Kft. nem ad ki információkat az ügyfeleiről. Az állami vezetők minden esetben térítés ellenében, piaci áron használják az Air Invest szolgáltatásait”.

Orbán korábban sem látott kivetnivalót abban, hogy üzletemberek reptetik meccsekre. Volt, hogy Garancsi István, a székesfehérvári csapat korábbi tuladjonosa vitte így meccsre. Orbán és több fideszes politikus is azt mondta akkor, nincs semmi baj a repülőzéssel, a miniszterelnök szerint „30 éve így megyek (meccsekre), a jövő héten is így fogok”. Erre utalhat a KTK válaszában a szokásoknak megfelelően megjegyezés is.

Orbán most augusztusban magánrepülővel ment nyaralni a horvátországi Brac szigetére. A miniszterelnök a BIF – aminek Schmidt Mária mellett a lánya, Ungár Anna és a fia, Ungár Péter is tulajdonosa – magángépével repült Horvátországba. A cég a múlt héten közölte, hogy bárki kibérelheti a gépet – egy hasonló magángépet kb. 4,5 millió forintért lehet kibérelni.

Schmidt szerint Orbán Viktor eleget keres ahhoz, hogy magángéppel mehessen Horvátországba:

„Azt hadd kérdezzem meg: nincs a miniszterelnöknek kellő jövedelme ahhoz, hogy egy évben egyszer megengedje magának, amikor lemegy a horvát tengerpartra a munkatársaival, hogy ne kelljen neki több órát autóban ülni a teljes TEK-es kísérettel? Az idő pénz, tehát lemenni főszezonban innen Brac-ra, az bizony 8-10 óra. De ha kék lámpával megy, hogy gyorsabban leérjen, akkor meg arról cikkeznek. Legyen már szabad annak is, aki egy ország miniszterelnöke, legalább annyit, mint bármelyik más állampolgárnak! Én tényleg nem értem, mi ebben a probléma.”

Hogy az írországi meccsnézésért fizetett-e Orbán, arról nem tudni. Mindenesetre sietnie kellett, mert délután már Kötcsén beszél.