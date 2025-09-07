Szenzációs finn győzelem Rigában: a világ legjobb kosárlabdázója sem tudta megmenteni az esélyes Szerbiát

Az évszázad meglepetése! – lelkendezik a finn sajtó: Finnország férfi válogatottja szombat este Rigában 92-86-ra legyőzte Szerbiát, ezzel kiejtette a 2025-ös kosárlabda-eb (FIBA Eurobasket 2025) legnagyobb esélyesét. Szerbia, éppen úgy, mint 2022-as eb-n, a legjobb nyolc közé sem tudott bekerülni.

A Finnországban, Lettországban, Cipruson és Lengyelországban zajló 24 csapatos torna eddigi legnagyobb meglepetését okozó finnek csodálatosan kosaraztak az előkészületi meccseken, Lauri Markannen, a Utah Jazz NBA-sztárja szórta a harminc-negyven pontokat, az amerikai középiskolai bajnokságban (!) játszó, 18 éves, jellegzetes tinifiú-hülyehajat viselő Miika Muurinen zsákolásai pedig százezrével gyűjtötték a viewt a Youtube-on. A csoportkörben viszont már látszottak a csapat korlátai: hazai pályán, Tamperében hárompontos vereség a legjobb NBA-játékosaiból hármat is nélkülöző Litvániától, aztán harmincpontos zakó a világbajnok németektől. Így csoportharmadikként kerültek a legjobb 16 közé, az egyeneskieséses szakaszba.

A szerbek a lett fővárosban, Rigában játszották a csoportmeccseiket, magabiztosan verték a kis csapatokat, Észtországot, Portugáliát, a cseheket, de a házigazda Lettországot némi meglepetésre csak négy ponttal (84-80-ra) tudták legyűrni. Aztán kikaptak a törököktől (90-95). Ez még nem tűnt katasztrófának, biztos továbbjutók voltak már, a török csapat pedig nagyon erős, akár titkos esélyes, vezéregyéniségét, a 22 éves Alperen Sengünt (Houston Rockets) sem véletlenül emlegetik az NBA-ben a következő Jokicsként. A törökök ellen már feltűnt, hogy a harmincplusszos szerb védők nem nagyon bírják lábbal: a törökök széltdobták őket kintről, 31 kísérletből 18 hárompontost szereztek (58 százalék), a szerbeknél ugyanez a statisztika: 26-ból 11.

Végül a finnek ellen is a kinti dobások döntöttek, a végjátékban biztosan: a legveszélyesebb finnt, Markannent még csak tudták tartani valamennyire (ugyan 29 pontot szerzett, viszont csak egyetlen hármast, kilenc kísérletből – azt az egyet mondjuk a 210 centi magas Petrusevről, palánkról, faulttal együtt), de az utolsó két percben, egypontos finn előny után Elias Valtonen két triplát küldött be, és még támadó lepattanóból egy duplát is szerzett, ezzel eldöntötte a továbbjutást. A finnek egyáltalán nem voltak magassági fölényben, ennek ellenére húsz támadópattanót tudtak szedni, míg a szerbek mindössze tizenkettőt. A finn lepattanófölény (összesen 45–36 arányban) döntő jelentőségű volt. A lepattanókon kívül a támadással is voltak gondjai a technikailag képzettebb, rutinosabb, de fáradtnak tűnő szerbeknek: 36 kísérletből csak 11 hárompontost szereztek (30 százalék).

Az Európa-bajnokságon Finnország mellett már továbbjutott Litvánia (a lettek ellen), Törökország (Svédország ellen) és Németország (nagyon simán, a portugálok ellen), és a mai négy mérkőzéssel (Görögország–Izrael, Lengyelország–Bosznia, Olaszország–Szlovénia, Franciaország–Grúzia) alakul ki a legjobb nyolc mezőnye. A finnek a francia–grúz találkozó győztesével, sejthetően a franciákkal játszanak majd.

Szerbia kiesése azt is jelentheti, hogy egy újabb nagy generáció, a minden idők egyik legjobb kosárlabdázójának tartott, háromszoros NBA MVP Nikola Jokics és Bogdan Bogdanovics köré szervezett válogatott végül egyetlen nagy nemzetközi tornát sem tud megnyerni.

A szerbek utoljára 2002-ben nyertek aranyat (még Szerbia-Montenegróként) világbajnokságon, és egy évvel előtte Európa-bajnokságon. A legutóbbi, 2023-as világbajnokságon ezüstérmesek lettek (a döntőben az USA-t kiejtő Németországtól kaptak ki) úgy, hogy azon a nyáron a Denver Nuggetsszel éppen NBA-döntőt nyert Nikola Jokics nem vállalta a válogatottságot. A 2024-es párizsi olimpián (Jokiccsal) csak az Egyesült Államoktól kapott ki a szerb csapat az elődöntőben, és bronzérmes lett. Ezek után mindenki készpénznek vette, hogy az újra Jokiccsal fölálló, lényegében változatlan csapat tönkreveri Európát. De ez a válogatott mégsem tűnt annyira változatlannak, a gerincet adó játékosok már harmincon túliak (Avramovics, Dobrics, Milutinov, Micsics mind 1994-esek, Jokics 1995-ös), és láthatóan lassultak/gyengültek két év alatt (vagy a mezőny fiatalodott/erősödött hozzájuk képest), az idősebb generációból Gudurics és Stefan Jovics még többet kopott, a 2023-as csapat kapitánya, és minden idők legeredményesebb szerb válogatott játékosa, a 33 éves Bogdan Bogdanovics pedig a második csoportmeccsen súlyosan megsérült, valószínűleg az NBA-szezon jó részét is ki kell hagynia. (Nyár óta a Los Angeles Clippers játékosa.)

A 76 éves edzőlegenda, Szvjetyiszlav Pesics (Európa-bajnok 1993-ban a német válogatott szakvezetőjeként, világbajnok és Európa-bajnok [Kis-]Jugoszláviával, Euroleage-győztes, ötszörös Bundesliga-győztes, minden idők egyik legeredményesebb európai edzője) is amolyan nyugdíj előtti jutalomjátéknak gondolta ezt a tornát, és eléggé úgy tűnt, hogy sem igazán motiválni, sem instruálni nem tudja rutinos sztárjait.

Szerbia valószínűleg továbbra is a világ második számú kosárlabda-nagyhatalma marad az USA mögött, de a következő években, a Jokics-generáció kifutása után jelentősen gyengülhet a válogatott. Persze, háromszoros NBA MVP-t még a szerb kosárlabdázás sem tud kitermelni tízévenként, de egyelőre még Bogdanovics- vagy Teodoszics-kaliberű tehetség sem látszik. A közelmúlt nagy ígérete, Petrusev már biztosan nem lesz világsztár: 24 éves, az NBA-ben nem tudott megragadni, de a komolyabb európai csapatoknál sem lett meghatározó ember. A huszonegy éves Nikola Gyurisics még nem lépett pályára az NBA-ben, tavaly a tartalékligába került. Nikola Topics még csak húsz, tavaly szerződtette az Oklahoma City Thunder, de egyetlen meccset sem játszott, térdszalagszakadással kihagyta a szezont, így az eb-t is. A 22 éves center, Vukcsevics sem tűnik korszakos zseninek, ezen az Európa-bajnokségon hat pontot átlagolt, egyelőre tíz meccsen tudott pályára lépni az NBA-ben, azóta tartalékligás. Egyedül az eb-n is jól játszó (12 pontos átlag) 22 éves Nikola Jovics fejlődik igazán biztató ütemben, már stabil, tízpontos ember a Miami Heatben, de még nagyon messze van attól a szinttől, hogy komoly szerb válogatott épülhessen rá.