Több mint 15 ezren vonultak utcára Tel-Avivban, hogy Netanjahu fejezze be a háborút és hozza haza a túszokat

Szombat este Tel-Avivban és Jeruzsálemben az elmúlt hónapok legnagyobb tüntetései voltak, amelyek a megmaradt túszok szabadon bocsátását és a háború befejezését követelték. A jeruzsálemi Párizs téren több mint 15 ezren vonultak fel. Gázában egyébként még 48 túszt tartanak fogva, köztük akár 20-an is életben lehetnek, írja a BBC. A helyszín Netanjahu városi rezidenciájának hallótávolságán belül van, a tüntetésen felszólalók pedig egymás után követelték a miniszterelnöktől, hogy kössön megállapodást a Hamásszal, hogy a szeretteik közel két év után hazatérhessenek. Sok tüntető szerint a háború kiterjesztése tovább veszélyezteti a túszok életét.

Augusztus végén is sokan tüntettek Tel-Avivban Fotó: JACK GUEZ/AFP

Izrael miniszterelnöke azonban nem mutatta jelét a háború befejezésének. Pedig számos korábbi katonai vezető is kijelentette már, hogy amit el tudott érni, azt már elérte az Izraeli Védelmi Erők Gázában, anélkül, hogy tovább veszélyeztetné a túszok életét és súlyosbítaná a humanitárius válságot.

Állítólag ezt a nézetet vallja számos szolgálatot teljesítő hadseregtábornok is, de most a kormányuk arra kéri őket, hogy készüljenek fel egy hatalmas szárazföldi behatolásra, amelynek célja Gáza város és a háború sújtotta palesztin enklávé többi részének elfoglalása lenne.