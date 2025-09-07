Törölközőbedobással indult a Sztárbox újabb évada

Cikkünk frissül...

Újra műsorra tűzték a Sztárboxot, vagyis a következő hetekben minden vasárnap ismét celebek gyepálják majd egymást főműsoridőben. Héder Barna helyett most a színész Ember Márk az egyik műsorvezető Szujó Zoltán és a talpig piros lakkot viselő Csobot Adél mellett, a kommentátorok pedig Kovács Koko István, aki mellé pedig Vadon Jánost rakták be, mert Szépréthy Roland átment tapicskolni a mélymocsárhoz hasonlító Megasztárba.

Először a férfi könnyűsúly kategóriában csapott össze a magát popoperaénekesnek nevező Zdroba Patrik és az Anti Fitness Clubból ismert Molnár Tamás. Előbbinek tesiből is felmentése volt, és ez nem egy gúnyos szöveg, hanem tény, de utóbbi is úgy fogalmazott, hogy mínuszból indult. Letoltak négy menetet, ami egy idegből kezdeményezett kocsmai bunyónak indult, aztán fáradt kaszabolásba csapott át. Végül Molnár nyert pontozással.

Miután megtekinthettük, ahogy Pumped Gabo félmeztelenül dídzsézik, a női könnyűsúly következett: Kulcsár Edina és Laky Zsuzsanna csaptak össze, vagyis az egyik szépségkirálynő verte a másik szépségkirálynőt. Itt is pontozással sikerült eldönteni, hogy ki volt a jobb: Kulcsár nyert, aki a végén lihegve közölte, hogy a 94 éves dédnagyanyjának szeretett volna bizonyítani. A világbékét senki sem említette.