Ukrajna támadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen Brjanszk régióban

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében – jelentette be vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka.

A Magyar hívójelű, de Magyarországról kitiltott Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy az olajvezeték „súlyos tűzkárokat” szenvedett. A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

A Barátság kőolajvezeték százhalombattai vége. Illusztráció: Kisbenedek Attila/AFP

Kijev szerint az orosz energiaipari célpontok elleni támadásainak célja az ellenség általános háborús erőfeszítéseinek gyengítése. Az elmúlt hetekben Ukrajna több támadást is indított az Oroszországból Ukrajnán keresztül Szlovákiába vezető olajvezeték ellen. (Reuters, MTI)