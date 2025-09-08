A Tisza hónapok óta húzódó veszprémi belharcának győztese lesz a párt alelnöke

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Forsthoffer Ágnes fiatal kora óta egy balatonfüredi családi vállalkozásban dolgozik, ma ő vezeti a család szállodáját.

Tavaly már elindult az önkormányzati választáson képviselő-jelöltként – sikertelenül.

Képviselői munka helyett a feltörekvő Tisza Párt Veszprém megyei belharca jutott neki.

Úgy tűnik, nyert, riválisa pedig a szakadár pártalapítókhoz csatlakozott.

Az 1998-as Anna-bál szépe volt korábban Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke – írták meg hétfő reggelre különböző sajtótermékek a legkattintékonyabb elemet a frissensült politikus múltjából. Mindez egy 2012-es videóból is kiderül, abban beszélt ugyanis emlékeiről Forsthoffer egy füredi emléktábla-avatáson. „Egy 18 éves fiatal lánynak nem kell ennél szebb álom, mint részt venni az Anna-bálon és fürediként a bál szépe címet elhozni. Ennél szebb emléket nem is őrzök” – mondta a helyi televízióban.

Forsthoffer Ágnes az Anna-bál szépeként 1998-ban. Forrás: Napló

Forsthoffer Ágnes 18 évesen nem csak szépségkirálynő, hanem egyéni vállalkozó is volt és már nagyon fiatalon bekapcsolódott a családi vállalkozásokba, amelynek alapjai egy pápai, termőföldet előállító komposztüzem és egy balatonfüredi hotel, a Hotel Margaréta. Mindkét cégben van tisztsége Forsthoffer Ágnesnek, ám valójában a az utóbbi lett az ő pályája. Már 26 évesen ügyvezetője lett a szállodának, amelyben családtagjaival együtt tulajdonrésze is van, évek óta ő vezeti azt.

Hotel Margaréta Balatonfüred Forrás: Hotel Margaréta

A Margaréta Hotelt ‘93-ban kínai befektetők privatizálták azzal a céllal, hogy Budapest után Balatonfüred legyen a hazánkba irányuló kínai turizmus központja. 2006-ra kiderült, ez nem fog menni, ekkor vette meg a Forsthoffer-család a szállodát, ám a cégnevet megtartották. Egészen 2021-ig XING LONG Kft-nek hívták az üzemeltető cégüket, ami miatt – mint mondja – korábban is sok kritikát kaptak. Többen úgy gondolták, valójában kínai érdekkörök állnak a tevékenységük mögött.

„Mindig, amikor a vendégek megkapták a számlát, akkor a recepciósoknak odaszegezték a kérdést, hogy mi a kínaiak zsebét tömtük most ezzel a nyaralással? Mindig el kellett mondani, hogy nem, ez egy magyar családi kisvállalkozás, csak hát így hívják” – mondja erről Forsthoffer.

Tehát pusztán adminisztratív okokból maradt rajtuk másfél évtizedig a kínai cégnév, különböző pályázatok lejártakor 2021-ben megváltoztatták azt Fortrend Hotel Kft-re. Bár a Margaréta Hotel messze nem tartozik az elit füredi hotelek sorába, Forsthoffer az elmúlt években aktívan részt vett a helyi szállodás körök közösségi munkájában. Konferenciákra járt, rendezvényeket szervezett, majd 2023-ban ő lett a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) balatoni régióvezetője.

A következő évben pedig már a politikában is szerepet vállalt volna: az önkormányzati választáson elindult a város 08. számú egyéni választókerületében független képviselő-jelöltként, ám csupán a harmadik helyen végzett az összellenzéki jelölttel megosztva (érdekes mellékszál, hogy az a képviselő-jelölt, aki ugyanúgy 172 szavazatot gyűjtött a választókerületben, mint Forsthoffer, az a Szalai Gábor volt, aki polgármesternek is elindult a fideszes Bóka Istvánnal szemben. Abban a versenyben sikerült másodiknak lennie, nem függetlenül attól, hogy ketten vettek részt benne.) Tehát amikor vasárnap Kötcsén Forsthoffer úgy kezdte a beszédét, hogy „életemben először állok politikai színpadon és ezek az első mondataim”, akkor igazat mondott, hisz egy helyi képviselőválasztás kapcsán nem volt szükség színpadra és beszédekre, de politikusként már nyilatkozott.

Az önkormányzati választás napján, 2024 júniusában még nem volt formálisan köze a Tisza Párthoz, ám nem sokkal később alapítója is lett az egyik helyi Tisza Szigetnek, a Tiszta Víz nevűnek. Azonban nagyon hamar egy belső harc szereplőjévé vált. Ezt onnan is tudom, hogy Forsthoffer Ágnessel először 2025 márciusában találkoztam, hisz a neve felmerült akkor, amikor a Tisza Párt programfelelőseként tevékenykedő Zelcsényi Miklósról írtam.